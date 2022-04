Colón e Independiente repartieron los puntos en Santa Fe

Colón de Santa Fe e Independiente igualaron 2 a 2, en un encuentro de la décima fecha de la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, y ninguno de los dos pudo dar un buen paso en busca de la clasificación a los cuartos de final.

Colón quedó con 14 unidades e Independiente con 12. Hasta aquí el último boleto a cuartos lo tiene Boca, con 16 y un partido menos.

El partido se jugó en el estadio Brigadier Estanislao López de Santa Fe. Los goles "sabaleros" los marcaron Lucas Beltrán y Luis “Pulga” Rodríguez, mientras que Domingo Blanco y Leandro Benegas le permitieron alcanzar la igualdad al “Rojo”.

En un partido que, en relación al año pasado, tuvo los técnicos invertidos, Julio César Falcioni decidió parar a Colón con una línea de cinco con Meza y Teuten subiendo por los laterales, mientras que Eduardo Domínguez decidió jugar con tres centrales y soltar a Gastón Togni, que arrancó como lateral.

En el mediocampo, Domínguez dejó en el banco a Roa y apostó a un doble enganche conformado por Blanco y Alan Soñora, pero solo con Batallini arriba. Por su parte, Falcioni apostó a la doble punta con el ”Pulga” Rodríguez y Beltrán, que era el encargado de correr, meter y presionar a los defensores visitantes.

El local sacó ventaja cuando Goltz cortó un avance en su área y le metió un bochazo para Beltrán, que combinó con el "Pulga” ante una defensa "roja" muy mal parada, llegó hasta Sosa, lo miró y lo "fusiló" apuntando al segundo palo para abrir el marcador.

El empate llegó en el minuto 29 cuando Batallini desbordó, tiró un centro que pegó en Gárces, se levantó y aprovechó de cabeza Domingo Blanco. Para entonces Independiente dominaba la pelota pero las jugadas de mayor riesgo eran de Colón.

En el segundo tiempo se vio otro partido, con más emociones frente a los arcos, ya que ambos equipos dejaron las rigideces defensivas. Sobre todo Independiente, que debió salir a buscar el empate al quedar en desventaja por una genialidad de Rodríguez.

A los 8m Colón tuvo un tiro libre desde afuera del área, en el sector izquierdo de su ataque, que el “Pulga” cambió por gol al "clavarla" magistralmente en un ángulo con mucha potencia y precisión.

Domínguez hizo cambios y le dieron resultados: pudo empatar a los 20m, cuando a la salida de un corner Alan Soñora ganó la pelota y habilitó a Laso, que desbordó como un wing y le sirvió al centro al recién ingresado Leandro Benegas, que anticipó en el primer palo y metió un cabezazo goleador.

Falcioni mandó a la cancha a Facundo Farías y a "Wanchope" Ábila con la idea de buscar la victoria, pero no le alcanzó.

En la próxima fecha, la undécima, Colón visitará a Huracán, el martes desde las 19, e Independiente recibirá Aldosivi de Mar del Plata, el mismo día pero a partir de las 21.30.

- Síntesis -

Colón de Santa Fe: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado y Andrew Teuten; Rodrigo Aliendro y Federico Lértora; Christian Bernardi, Luis Miguel Rodríguez y Lucas Beltrán. DT: Julio Falcioni.

Independiente: Sebastián Sosa; Gonzalo Asís, Joaquín Laso, Juan Manuel Insaurralde y Gastón Togni; Domingo Blanco y Lucas Romero; Carlos Benavídez, Alan Soñora, Tomás Pozzo y Damián Batallini. DT: Eduardo Domínguez.

Goles en el primer tiempo: 23m Beltrán (C) y 29m Blanco (I).

Goles en el segundo tiempo: 8m Rodríguez (C) y 20m Benegas (I).

Cambios: en el segundo tiempo, 18m Andrés Roa por Benavídez (I) y Lenadro Benegas por Batallini (I); 21m Jonathan Sandoval por Meza (C); 29m Brian Farioli por Bernardi (C) y Santiago Pierotti por Teuten (C); 30m Lucas Rodríguez por Pozzo (I); 33m Ramón Ábila por Beltrán (C) y Facundo Farías por Rodríguez (C) 41m Rodrigo Márquez por Togni (I) .

Amonestados: Beltrán (C); Pozzo, Sosa (I).

Arbitro: Fernando Espinoza.

Cancha: Colón de Santa Fe.

Con información de Télam