Se cayeron las opciones de Garré y Soldano para reforzar a Huracán

El presidente de Huracán, David Garzón, confirmó hoy que se cayeron las opciones de Benjamín Garré, de Racing Club, y del exBoca Juniors Franco Soldano para reforzar el ataque del equipo.

El "globo" está en la búsqueda de un extremo y un centrodelantero para ir cerrando el mercado de pases y dos de los nombres que sonaron en las últimas horas ya no corren para la directiva.

"Por Garré, nos respondieron en Racing que el técnico lo tiene en cuenta y no iban a negociarlo en este momento", explicó Garzón en declaraciones a Radio Colonia.

Luego, el presidente aclaró la situación de Franco Soldano, quien volvió a Grecia luego de su paso por Boca Juniors y la semana pasada había dicho que analizaba una propuesta de Huracán.

"Kudelka habló con Soldano el libro de pases pasado, en este no. Sí nos llamó una persona que representa a Franco y nos preguntó si estaríamos dispuestos. Luego nos dijeron que no quería venir a la Argentina, por eso me llamaron la atención sus declaraciones, porque nosotros lo teníamos descartado", detalló Garzón.

El otro puesto que pretende reforzar el entrenador es el de un defensor central, preferentemente zurdo.

En la prensa paraguaya informaron que Huracán hizo una oferta por Pablo Adorno, de Cerro Porteño.

El jugador no es tenido en cuenta por Francisco "Chiqui" Arce, DT de Cerro, y el club lo cedería a préstamo con una opción de compra, aunque los paraguayos también pretenden un cargo por la cesión que Huracán no estaría dispuesto a pagar.

Hasta el momento, el "globo" ya incorporó a los laterales Lucas Carrizo y Guillermo Soto, al defensor Fernando Tobio y al mediocampista central Federico Fattori.

Con información de Télam