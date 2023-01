"Vine a Huracán porque me motivó que juegue la Libertadores", contó el delantero Juan García

El nuevo delantero de Huracán, Juan García, contó hoy que se inclinó por este destino porque lo motivó jugar la Copa Libertadores de América, además de las competiciones locales como la Copa de la Liga, la Liga Profesional y la Copa Argentina.

"Me resultó importante que el equipo esté en copas internacionales como la Libertadores y es lindo para cualquier jugador. Vine porque me motivó que juegue la Libertadores", comentó el atacante en la rueda de prensa.

"Estoy muy feliz y contento por la recepción de mis compañeros y del cuerpo técnico. Mi objetivo es ponerme a punto para que ya me tengan en cuenta", adelantó.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

García viene de dos buenas temporadas en sus pasos por Unión de Santa Fe y Newell's Old Boys de Rosario, y también resultó clave en el Arsenal de Sergio Rondina. En total, marcó 32 goles en 109 partidos.

"Tenía ganas de venir a Huracán, veníamos hace varios mercados de pases con la chance de venir y la verdad es que me hicieron sentir querido. El llamado de Diego (Dabove) fue importante", contó el centrodelantero.

"Me estoy acomodando desde lo físico, me va a llevar algunos días estar a la misma altura de los chicos porque vienen trabajando hace rato juntos. El cuerpo técnico verá cómo me ven, no nos pusimos una fecha puntual", aseguró.

Huracán debutará contra Defensa y Justicia como visitante en la Liga Profesional y se enfrentará al ganador de Boston River (Uruguay) y Zamora (Venezuela) en la fase 2 de la Libertadores.

El "Globo" se reforzó con varios nombres de jerarquía como Lucas "Pata" Castro, Gastón Sauro y Valentín Burgoa, entre otras caras nuevas.

Con información de Télam