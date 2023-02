Heinze rearma el equipo tras la eliminación en la Copa Argentina

El director técnico de Newell's, Gabriel Heinze, centro de las críticas de los simpatizantes "rojinegros" por la eliminación de su equipo contra Claypole en los 32avos de final de la Copa Argentina, rearma ahora la formación que visitará el domingo a Instituto, por la quinta fecha de la Liga Profesional.

"Me molesta y me pone mal, pero esto puede pasar. Me duele y me duele mucho, pero tenemos que seguir trabajando. Es parte de esta profesión, se tienen que levantar, ellos eligieron esta profesión, que aprendan y que les duela", declaró Heinze sobre los silbidos de los hinchas de Newell's Old Boys de Rosario tras la derrota.

Descartado el zaguero colombiano Willer Ditta, quien fue expulsado en la victoria 2-0 sobre Banfield, Heinze pondría el domingo a los titulares que entraron anoche a los 18 minutos de complemento.

Los jugadores que no participaron del partido por Copa Argentina parecen número puesto: el arquero Lucas Hoyos, el zaguero Gustavo Velázquez, el lateral izquierdo Bruno Pittón, el volante Iván Gómez y el delantero Ramiro Sordo.

El resto del equipo sería integrado por el lateral colombiano Jherson Mosquera, los volantes Juan Sforza y Cristian Ferreira y los delanteros Jonathan Menéndez y Jorge Recalde, titulares que sí jugaron anoche.

Newell's formaría entonces con Lucas Hoyos; Jherson Mosquera, Gustavo Velázquez, Facundo Mansilla y Bruno Pittón; Iván Gómez, Juan Sforza y Cristian Ferreira; Jonathan Menéndez, Jorge Recalde y Ramiro Sordo.

Con información de Télam