Vélez cerró una floja temporada con un triunfo sobre Colón en Santa Fe

Vélez Sarsfield superó esta noche por 2 a 1 a Colón, en Santa Fe, cerrando con una victoria la floja temporada que transcurrió tanto en esta Copa de la Liga Profesional como en la Libertadores, donde su vencido de hoy avanza con mejores perspectivas.

A pesar de no estar nada en juego ni tampoco asedio para la tabla de promedios para el descenso, Colón y Vélez desarrollaron un interesante encuentro en el estadio Brigadier López, donde Ramón "Wanchope" Ábila fue héroe y villano a la vez para la numerosa cantidad de público "sabalero" que fue a ver la última participación de su equipo en la zona 2 de la Copa de la Liga, en la que finalizó en un insípido noveno lugar con 16 puntos.

Es que el ex Boca Juniors había marcado un gol en el primer tiempo que le significaba el empate 1-1 a su equipo pero, luego de ser convalidado por el árbitro Luis Lobo Medina, fue invalidado por posición adelantada a instancias del VAR.

Pero poco antes de los 20 minutos del complemento, en una corajeada de las suyas el cordobés pudo por fin darle la paridad a su equipo, que fue por más en el período que le fue más favorable, ya que Vélez había sido superior en la etapa inicial.

Pero cuando mejor estaban los santafesinos llegó el segundo tanto de Vélez en una jugada aislada que su goleador, Lucas Janson (7 en el certamen), facturó al máximo, poco antes de la media hora.

Sin embargo, el local siguió insistiendo, con la dupla "boquense-riverplatense" Ábila-Lucas Beltrán, que ingresó en el complemento y fue al que le cometieron un penal sobre los 40 minutos. Pero de la pena máxima se hizo cargo "Wanchope" y su remate se fue sobre el travesaño.

Beltrán, que hubiese querido rematar el penal que le cometieron (volverá a River el mes próximo, porque Marcelo gallardo lo quiere recuperar tras la salida de Julián Álvarez a Manchester City) terminó tan frustrado como sus compañeros, el cuerpo técnico encabezado por Julio Falcioni, y esencialmente los hinchas, que bajaron cuestionamientos para con algunos futbolistas.

Para Vélez, que terminó sexto con 18 unidades, la buena noticia fue que antes de los cinco minutos del primer tiempo el delantero clase 2002, Abiel Osorio, sobrino del recordado Aldo Osorio, también goleador de Argentinos juniors y Talleres, de Córdoba, en su debut en primera marcó el primer tanto de su carrera y de su equipo en el partido.

Por Liniers esperan la llegada del técnico uruguayo Alexander Medina para la temporada entrante. Por Santa Fe la cabeza está puesta en la clasificación a octavos de final en Copa Libertadores, algo que Vélez tiene muy cuesta arriba.

- Síntesis -

Colón: Leonardo Burián; Jonathan Sandoval, Joaquín Novillo, Facundo Garcés y Rafael Delgado; Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Cristian Bernardi, Santiago Pierotti y Andrew Teuten; Ramón Ábila. DT: Julio César Falcioni.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Diego Gómez y Francisco Ortega; Máximo Perrone, Nicolás Garayalde, Julián Fernández y Joel Soñora; Lucas Janson y Abiel Osorio. DT: Julio Vaccari.

Gol en el primer tiempo: 4m. Osorio (V).

Goles en el segundo tiempo: 19m. Ábila (C) y 28m. Janson (V).

Cambios en el segundo tiempo: 8m. Lucas Beltrán por Teuten (C) y Tomás Moschion por Lértora (C), 21m. Franco Diaz por Garayalde (V); 26m. Luca Orellano por Fernández (V) y Sebastián Sosa Sánchez por Soñora (V); 34m. Nahuel Gallardo por Novillo (C), Brian Farioli por Pierotti (C), Emanuel Insúa por Ortega (V) y Agustín Bouzat por Osorio (V).

Amonestados: Lértora y Garcés (C). Guidara y Sosa Sánchez (V) y 43m. Natanael Troncoso por Bernardi (C).

Incidencia: 39m. del segundo tiempo Ábila (C) marró un tiro penal.

Cancha: Colón.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Con información de Télam