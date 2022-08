San Pablo y Ceará, un cruce brasileño por cuartos de final de la Sudamericana

San Pablo, con los futbolistas argentinos Jonathan Calleri y Giuliano Galoppo, recibirá mañana a Ceará, ambos de Brasil, en un encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana de fútbol.

El partido se jugará desde las 19.15 (hora de Argentina) en el estadio Morumbí, con el arbitraje del chileno Piero Maza Gómez y TV a cargo de la señal de cable ESPN.

El "tricolor" paulista accedió a esta fase tras haber dejado en el camino a Universidad Católica de Chile con dos triunfos (4-2 y 4-1), mientras que en el ámbito local viene de perder 1-0 con Paranaense y se ubica en la décima posición del Brasileirao con 26 puntos, a 16 del líder Palmeiras (42).

Para recibir al Ceará, el entrenador Rogerio Ceni contará con la presencia de los argentinos Galoppo, ex Banfield; y Calleri, ex All Boys y Boca Juniors.

El Ceará, por su parte, llegó a la presente fase luego de vencer a The Strongest de Bolivia (2-1 y 3-0), en tanto que en el Brasileirao perdió por 2-1 ante el puntero Palmeiras.

El partido revancha se jugará el miércoles 10 de agosto en el estadio Castelão, de la ciudad de Fortaleza.

El vencedor de esta llave se enfrentará en semifinales al ganador del cruce entre Nacional de Uruguay y Goianiense de Brasil.

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana comenzarán esta noche con los partidos entre Deportivo Táchira de Venezuela e Independiente del Valle de Ecuador; y Nacional de Uruguay y Goianiense de Brasil. El jueves jugarán Melgar de Perú e Internacional de Brasil.

Con información de Télam