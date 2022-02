San Martín de Tucumán ganó y alcanzó a All Boys en la cima del Nacional

San Martín de Tucumán le ganó de visitante por 2-1 a Deportivo Madryn y alcanzó en la cima del torneo de la Primera Nacional a All Boys, que empató 2-2 con Chaco For Ever, en partidos que le dieron hoy continuidad a la tercera fecha.

San Martín de Tucumán ganó con goles del mediocampista Federico Jourdan (33m PT) y el delantero Lucas Cano (20m ST). Deportivo Madryn descontó con Mauricio Mansilla (30m ST).

All Boys, por su parte, rescató sobre la hora un empate con Chaco For Ever. El defensor Álvaro Cuello (7m. PT) y el atacante Matías Romero (25m PT) convirtieron para la visita; el volante Nicolás Barrientos (14m PT) y el defensor Matías Muñoz (46m ST) lo igualaron para el equipo del barrio porteño de Floresta.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en tanto, venció a Guillermo Brown de Puerto Madryn por 2 a 1 de local y celebró por primera vez en el torneo. Marcelo Argüello (30m. PT) y Esteban González (35m. PT), marcaron para los norteños y descontó Agustín Colazo.

Finalmente Nueva Chicago (José Luis Fernández) y Sacachispas (David Ledesma) empataron 1 a 1.

- Resumen de la fecha -

-Ayer: Deportivo Morón 1 - Defensores de Belgrano 1 y Estudiantes de Río Cuarto 1 - Tristán Suárez 1.

-Hoy: Deportivo Madryn 1 - San Martín (Tucumán) 2; Gimnasia (Jujuy) 2 - Guillermo Brown (Puerto Madryn) 1; All Boys 1 - Chaco For Ever 2; Nueva Chicago 1 - Sacachispas 1.

-Mañana: 17:00, Deportivo Maipú-Mitre (Santiago del Estero), Flandria-Chacarita y Villa Dálmine-Santamarina; 17:30, Gimnasia (Mendoza)-San Telmo; 19:00, Güemes (Santiago del Estero)-San Martín (San Juan); 20:00, Belgrano-Estudiantes (Buenos Aires); 21:30, Temperley-Brown (Adrogué).

-Lunes 28: 17:00, Riestra-Atlanta; 19:10, Almagro-Instituto; 20:00, Alvarado-Agropecuario; 21:10, Quilmes-Ferro.

-Martes 1: 17:00, Almirante Brown-Atlético Rafaela.

Libre: Independiente Rivadavia (Mendoza).

Posiciones: All Boys y San Martín (Tucumán), 7 puntos; Almagro, Belgrano y Brown (PM), 6; Gimnasia (J), Chaco For Ever y Estudiantes (RC), 5; Brown (A), Riestra, Deportivo Maipú, Independiente Rivadavia y Deportivo Madryn, 4; Atlanta, Temperley, Almirante Brown, Tristán Suárez, Deportivo Morón, Ferro y San Martín (San Juan), 3; Alvarado, Estudiantes (BA), Instituto, Sacachispas, Nueva Chicago y Defensores de Belgrano, 2; San Telmo, Villa Dálmine, Atlético Rafaela, Mitre (SdE), Chacarita, Güemes (SdE) y Flandria, 1; Quilmes, Agropecuario, Gimnasia (Mendoza) y Santamarina, 0.

Con información de Télam