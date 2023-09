Saint Louis City empató con Los Ángeles Galaxy pero sigue como líder en la Zona B de la MLS

Saint Louis City empató 2 a 2 con Los Ángeles Galaxy en el partido correspondiente a la fecha 23 de la Major League Soccer de Estados Unidos, en el Dignity Health Sports Park, de California, y sigue como líder en la Zona B.

Para el equipo de Missouri había abierto el marcador Samuel Adeniran (4m. PT) y luego amplió la diferencia el brasileño Klauss (28m. PT).

Mientras que para el conjunto angelino en primer lugar marcó para descontar en el resultado el español ex Barcelona, Ricard Puig (8m. ST) y Billy Shar anotó el empate definitivo (37m ST).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El estadounidense Adeniran fue expulsado por doble amarilla en la visita a los 14 minutos del complemento.

El lateral izquierdo argentino Julián Aude (ex Lanús) fue titular y jugó todo el encuentro en el Galaxy.

= Posiciones en la MLS =

Zona A: Cincinnati con 57 puntos; New England 48; Orlando City 47; Philadelphia 46; Columbus Crew 45; Atlanta United 42; Nashville SC 40; Montreal 35; DC United 34; Chicago Fire 32; Charlotte FC 31; New York FC 30; New York RB 29; Inter Miami 28 y Toronto FC 22.

Zona B: St. Louis City con 48 puntos; Seattle Sounders 41;Los Angeles FC y Real Salt Lake 40; Houston Dynamo 39; Vancouver 38; Minnesota y SJ Earthquakes 37; Dallas 34; Austin FC y Portland Timbers 33; Kansas City 32; L.A. Galaxy 30 y Colorado 19.

-Los primeros 7 equipos clasifican a los playoffs.

-El octavo y el noveno clasifican a un Repechaje para esos playoffs.

Con información de Télam