Ronaldinho: "Desde que vi el debut de Messi sabía lo que sería"

El astro brasileño Ronaldinho, compañero de Lionel Messi en sus primeros pasos en Barcelona, aseguró hoy que desde su debut ya se veía lo que "sería" en su carrera.

"La primera vez que le vi en su debut, ya se notaba la calidad que tenía y que iba a hacer algo muy grande. Sabía lo que sería. Nos llevábamos muy bien. Es un gran amigo", recordó "Dinho" en una entrevista con el programa radial español 'La Pizarra de Quintana'.

Ronaldinho y Messi forjaron su amistad cuando vistieron la camiseta de Barcelona entre 2003 y 2008, ya que el brasileño lo apadrinó dentro del vestuario y hasta lo asistió en su primer gol como profesional al delantero argentino.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Cuando tuve la posibilidad de venir al Barça, ya imaginaba poder hacer algo importante porque el club era espectacular y solo faltaba juntar buenos jugadores y entrenadores para poder hacer algo grande", rememoró.

"He podido jugar con mis ídolos que hoy en día son mis amigos. En el Barça es donde he jugado más tiempo y he podido jugar mucho tiempo con los mismos jugadores y por eso nos conocemos muy bien. Siempre que estamos con el balón estamos contentos. El día a día es algo muy bonito: el vestuario, las risas, las bromas, la preparación de los partidos", concluyó.

Con información de Télam