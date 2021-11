Los hinchas de River deberán comprar plateas para dos partidos de Rosario Central

Los hinchas de River que quieran ver el partido del domingo por la fecha 23 ante Rosario Central, en el Gigante de Arroyito, sólo podrán hacerlo si compran un combo de una platea a 8.500 pesos, que incluye ese encuentro y el siguiente del equipo "canalla" contra Huracán.

"Todavía no sabemos cuántas plateas quedarán a la venta para los hinchas de River porque al total de 14 mil que tenemos disponibles hay que descontarles primero la venta a socios abonados de este año y después la venta a socios no abonados, pero estimo que quedarán entre 7 mil y 8 mil plateas para los hinchas de River", informó este mediodía un dirigente de Central a Télam.

La venta de plateas a los hinchas "millonarios" comenzará el jueves, sólo en la modalidad del paquete de una platea para los partidos de Central contra River y contra Huracán, y en forma digital, a través de la sede virtual del club del barrio de Arroyito.

En cambio, los socios de Central pagarán 3 mil pesos la platea para el partido contra River y 4 mil pesos el combo que incluye también el partido contra Huracán.

En este sentido, el titular del Museo de River en Rosario, Marcelo Ismael, declaró sobre la venta del pack de dos plateas a los hinchas "millonarios" que "están locos".

"Primero los dirigentes de Central tienen que rogar que River no salga campeón antes, porque sino no va ir nadie, y después por el antecedente de Platense, que quiso cobrar las plateas a 8.500 y 10 mil pesos y River les dijo que no y no fue nadie. Estaban (el presidente Rodolfo) D´Onofrio, un vice y una piba en el palco", le contó hoy Ismael a esta agencia.

El referente "millonario" en Rosario abundó que "la situación económica no está como para pagar esa plata, salvo los que vienen del campo, y además el clima no está como para gritar un gol en la platea de Central".

En esta línea, Ismael recordó que "cuando Newell's quiso hacer lo mismo y cobrarles 6 mil pesos una platea a los hinchas de River, solamente fueron 300 hinchas, no fue nadie a la cancha".

Con información de Télam