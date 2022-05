Jorge De Olivera dejó de ser arquero de Platense por decisión de la comisión directiva del "Calamar"

El arquero Jorge De Olivera anunció hoy que dejó de ser futbolista de Platense tras una decisión tomada de manera unilateral por la comisión directiva de la institución de la localidad bonaerense de Vicente López.

"Me acaban de avisar que dejo de ser parte del proyecto del club. Les dejo mi última foto como jugador con los colores marrón y blanco, no podía de ser otra manera que con una sonrisa", comenzó el posteo de "Dida" en la red social instagram con una foto suya con la camiseta de Platense.

"Fui feliz en estos cinco años y me voy así. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia ustedes, me enseñaron de chico que la gratitud es uno de los valores más lindos y es lo único que tengo para con ustedes", continuó.

"Sigan creyendo, y no se olviden que en las buenas y en las malas lo importante es estar juntos, tirar todos para el mismo lado porque no siempre se puede estar en las buenas. Hoy se termina el ciclo más lindo de mi carrera y lo termino en paz por haber dejado todo", añadió en su descargo.

"Hay veces que las cosas, como les dije, salen y otras no, pero no hay que dejar de creer si a uno lo mueven las convicciones. No es el final que imaginé, no es el final que le prometí a mis hijas en el club que amo, pero el fútbol y la vida son así. Por última vez gracias, gracias y gracias. Me llevo lo más lindo de ustedes... el cariño", concluyó De Olivera.

El arquero oriundo de la ciudad misionera de Posadas se suma así a la baja de Hernán Lamberti, quien ayer también fue notificado por la dirigencia del club que no continuará en el "Calamar".

Jorge De Olivera llegó a Platense en 2017 y con el conjunto de Vicente López consiguió el ascenso a la Primera B Nacional y el tan ansiado regreso a Primera División después de 22 años.

El arquero de 39 años, además ostenta en el "Calamar" el récord de 726 minutos sin recibir tantos en contra.

Con información de Télam