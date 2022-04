Instituto visita a Agropecuario con el objetivo de llegar al tercer puesto de la Primera Nacional

Instituto de Córdoba (20) se medirá este lunes con Agropecuario en Carlos Casares (14) con el objetivo de sumar de a tres y ubicarse tercero, cerca del lider Belgrano (28) y el escolta San Martin de Tucumán (24), en el partido mas atractivo del cierre de la fecha 12 de la Primera Nacional.

La jornada completa de hoy es la siguiente: Deportivo Riestra-Villa Dálmine (15.30); Agropecuario-Instituto (15.35) (TyC Sports); Gimnasia (Mendoza)-Flandria (19.10) (TyC Sports) y Defensores de Belgrano-Ferro (21.10).(TyC Sports).

La fecha registró estos resultados:

Viernes: San Martín (Tucumán) 0 - Mitre (Santiago del Estero) 4.

Sábado: Brown (Adrogué) 1 - Independiente Rivadavia 1, San Telmo 3 - Temperley 1, Atlanta 0 - Estudiantes (Río Cuarto) 0, Chacarita 2 - Quilmes 2, San Martín (San Juan) 3 - Deportivo Madryn 2, Tristán Suárez 2 - Sacachispas 1, Santamarina 0 - Almagro 0, All Boys 2 - Gimnasia (Jujuy) 0 y Chaco For Ever 1 - Deportivo Morón 0.

Domingo: Atlético Rafaela 1-Nueva Chicago 1; Estudiantes (Buenos Aires) 2- Alvarado 0; Brown (Puerto Madryn) 0-Deportivo Maipú 1; Güemes (Santiago del Estero) 2 - Almirante Brown 1.

Libre: Belgrano.

+Posiciones+

Belgrano 28 puntos; San Martín T 24; Brown A 21; Instituto 20; Chacarita 19; All Boys, Chaco For Ever y Estudiantes RC 18; Deportivo Madryn, Riestra, San Martín SJ, Almirante Brown, Estudiantes (BA), Brown PM y Almagro 17 ; Deportivo Maipu (+) 16; Gimnasia Mza, Atlanta, Independiente Rivadavia y Defensores de Belgrano 15; Agropecuario 14; Quilmes, Rafaela, Nueva Chicago y Alvarado 13; Deportivo Morón y San Telmo 12; Gimnasia J 11; Sacachispas, Mitre SDE y Flandria 10; Tristán Suárez, Temperley y Villa Dálmine 9; Ferro, Güemes SDE y Santamarina 8.

+A Deportivo Maipú se le descontaron 3 puntos por incidentes en fecha 7.

Con información de Télam