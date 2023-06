Furch: "Soy hincha de Boca desde chico y sería un lindo sueño jugar allí"

El goleador argentino del Atlas de México, Julio Furch, admitió que es hincha de Boca desde pequeño y que sueña con jugar algún día con la casaca "xeneize", pero señaló que nadie se comunicó con él y que por ahora el interés del club de la Ribera "son sólo rumores".

“Como dije recientemente, no he hablado con nadie. El año pasado también me hicieron una nota sobre lo que yo sentía por Boca Juniors, mi cariño. Desde chico soy hincha de Boca y sería un lindo sueño si el día de mañana se llegara a dar", dijo Furch en declaraciones que publica hoy el portal MedioTiempo.

No obstante, el ex delantero de Olimpo, San Lorenzo, Arsenal y Belgrano fue claro al señalar que "son sólo rumores que salieron no sé de dónde. Ahora estoy tranquilo, enfocado en la pretemporada y en tratar de iniciar bien el torneo. Cuando llegue el momento de hablar con alguien sobre mi futuro, lo vamos a hacer”.

Los rumores se van a acrecentar con la apertura del libro de pases en Argentina y Furch, con un juego y físico parecido al de Martín Palermo, el máximo goleador boquense de la historia, fue citado como un posible objetivo del equipo que dirige el DT Jorge Almirón.

Furch, de 33 años y 1,89 metros de altura, llegó al Atlas en 2021 y se convirtió en una pieza fundamental del equipo: logró dos títulos, su contrato está por expirar -le restan 6 meses- pero ya se habla de la renovación.

“Me quedan seis meses de contrato, finaliza en diciembre. Estamos en diálogo con la gente de Atlas. Por ahí la intención es poder continuar, creo que se han conseguido buenas cosas aquí estamos muy cómodos en ese aspecto", concluyó el delantero.

Con información de Télam