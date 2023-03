El volante Tomás Pozzo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda

El volante de Independiente Tomás Pozzo sufrió hoy la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, según informó el club a través del parte médico.

"El futbolista sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda durante la práctica de esta mañana en Villa Domínico. Demandará entre 6 y 8 meses de recuperación", publicó Independiente en su cuenta oficial de Twitter.

De esta manera, el equipo de Leandro Stillitano sufre una baja prolongada en el plantel con el futbolista que el pasado 3 de marzo renovó su contrato con el club hasta diciembre de 2025.

Pozzo, de 22 años, jugó en cinco de los siete partidos correspondientes a la Liga Profesional de Fútbol, aunque en los últimos encuentros había perdido la titularidad.

Independiente, que acumula tres empates consecutivos, se ubica 22do. en la LPF con 7 unidades "No me gusta ser el presidente de un equipo que tiene ese puntaje. Pero con el técnico, Leandro Stillitano hablo todos los días y es un placer hacerlo. Por eso, lo que pase después del partido del sábado con Colón dependerá de él. Pero sería una pena que no siguiera", le dijo hoy el presidente "rojo", Fabián Doman, al programa radial partidario La Visera.

