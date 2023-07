El puntero San Martín de Burzaco recibirá mañana a Midland en un atractivo partido en la Primera C

San Martín de Burzaco, puntero con siete unidades de ventaja sobre el segundo aunque con un partido más jugado, será local mañana ante Midland, tercero en las posiciones, en un atractivo partido en el inicio de la 28va. fecha del certamen de la Primera C.

El compromiso se desarrollará en el Estadio Francisco Boga, en la localidad bonaerense de Burzaco, desde las 15:30 y con el arbitraje de Jonathan de Oto.

San Martín (54 puntros) tiene un rumbo muy decidido hacia el ascenso, está puntero y le sacó 11 unidades al cuarto (los tres primeros sube a la B) Claypole. Una gran campaña, con siete fechas sin perder y tres triunfos seguidos, sin goles en contra, sin quedar libre.

Midland (45) está tercero y en puesto de ascenso pero tiene cinco equipos entre uno y tres puntos de diferencia, por lo tanto necesita sumar para mantener su chances de subir.

El cuarto ascenso a la B surgirá de un reducido entre el cuarto y el undécimo en tanto que los dos últimos no descenderán, pero en la próxima temporada, al unificarse la C y la D, no podrán ascender.

El resto de la programación es la siguiente:

. Sábado a las 15:30, Victoriano Arenas-Atlas, Deportivo Laferrere-Yupanqui, Excursionistas-Puerto Nuevo, General Lamadrid-Claypole, Justo José de Urquiza-Deportivo Español, Linieres-Berazategui y Real Pilar-Luján.

. Lunes a las 15:30, Central Córdoba de Rosario-Sportivo Italiano. Libre: Leandro N. Alem.

+ Posiciones +

San Martín de Burzaco 54 puntos; Liniers 47; Midland 45; Claypole 43; Justo José de Urquiza y Sportivo Italiano 42; Excursionistas 41; Atlas y Deportivo Laferrere 40; Deportivo Español 37; Luján 35; General Lamadrid 33; Central Córdoba de Rosario y Berazategui 30; Puerto Nuevo y Leandro N. Alem 25; Real Pilar 22; Yupanqui 20; y Victoriano Arenas 18.

Con información de Télam