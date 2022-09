El líder Belgrano recibe a Tristán Suárez e Instituto visita a Almirante Brown

Belgrano de Córdoba recibirá hoy a Tristán Suárez con el objetivo de seguir afianzando el sueño del ascenso a la Liga Profesional, mientras que Instituto visitará a Almirante Brown con la misión de ubicarse como escolta, en los dos partidos destacados de la continuidad de la fecha 32da del torneo de la Primera Nacional.

La programación de la fecha es la siguiente:

-13.30 (TyC Sports), Deportivo Morón-Independiente Rivadavia.

-15.00: Gimnasia (Jujuy)-Sacachispas y San Telmo-Guillermo Brown (Puerto Madryn); 15.30, Flandria-Mitre (Santiago del Estero) y Villa Dálmine-Agropecuario.

-15.35 (TyC Sports), Almirante Brown-Instituto.

-16.00, Güemes (Santiago del Estero)-Defensores de Belgrano.

-16.30, Alvarado-Nueva Chicago, Estudiantes (Río Cuarto)-Deportivo Maipú y Chaco For Ever-Atlético Rafaela

-20:10 (Direct TV) Belgrano-Tristán Suárez.

-Mañana:

15.30 (TyC Sports), Deportivo Riestra-San Martín (Tucumán); 19.10 (TyC Sports), Temperley-Ferro; 21.10 (TyC Sports), All Boys-Brown (Adrogué).

Libre Almagro.

Resultados registrados:

Sábado: Gimnasia y Esgrima de Mendoza 2-Chacarita 1; San Martín de San Juan 4-Santamarina de Tandil 0; Deportivo Madryn 1-Quilmes 1; Atlanta 1-Estudiantes de Buenos Aires 1.

= Posiciones =

Belgrano 64 puntos; San Martín (T) 55; Gimnasia (M) 54; Instituto 53; All Boys 51; Estudiantes (RC) 49; San Martín (SJ) 48; Chaco For Ever, Estudiantes (BA) y Almagro 47; Independiente Rivadavia y D. Belgrano 46; Riestra 45; D. Madryn 43; Quilmes y Brown (PM) 41; Chacarita 40; D. Maipú (x), D. Morón, Brown (A), Mitre (SE), Almirante Brown y Ferro 39; Atlanta 37; Agropecuario, Güemes (SE) y Gimnasia (J) 35; San Telmo 32; A. Rafaela 30; Temperley y Villa Dálmine 29; Flandria, Nueva Chicago y Alvarado 28; Tristán Suárez 26; Sacachispas 25; Santamarina 24.

(x) Se le descontaron 3 puntos por incidentes en la séptima fecha.

Con información de Télam