Battaglia probó el probable quipo que debutará ante Colón y Abila se despidió del plantel

El entrenador de Boca, Sebastián Battaglia, probó esta mañana el probable equipo que enfrentará el próximo domingo a Colón, en el arranque de la Copa de la Liga Profesional (CLP), en tanto el delantero Ramón Ábila se despidió de sus compañeros y mañana llegará a Santa Fe para incorporarse justamente al equipo santafesino.

El plantel de Boca practicó esta mañana desde las 9 en el predio de Ezeiza y el técnico alineó al once que se supone el domingo enfrente a Colón en La Bombonera.

El equipo formó con Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Jorman Campuzano y Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Mañana seguramente habrá otra practica de fútbol, la primera de la semana de titulares ante suplentes, y entonces se confirmaría esta alineación para el fin de semana.

En otro orden, "Wanchope" Ábila se despidió al mediodía de sus compañeros y trabajó diferenciado por una lesión en el recto anterior derecho, luego almorzó con el plantel y retiró sus pertenencias, ya que mañana se lo espera en Santa Fe para hacerse los estudios correspondientes y firmar un contrato por tres años.

El punta fue transferido en una suma cercana a los 2 millones de dólares, el primer millón se abonará ahora y el resto es por objetivos a cumplir.

Darío Benedetto, una de las nuevas figuras xeneizes de esta temporada escribió en su cuenta de Instagram:" Éxitos amigo, lo mejor para vos. Te vamos a extrañar" acompañado de una foto junto a Ábila.

En cuanto al rubro incorporaciones, en el "mundo Boca" hay opiniones encontradas, están los que dicen que ya se retiró del mercado de pases y otros mencionan una sorpresa antes de mañana a las 20 se cierre el libro de pases.

Otra vez crece el rumo de un jugador que sea media punta o volante creativo y trascendió el nombre de el ex Vélez Thiago Almada, quien recién se incorporó al Atlanta United de Estados Unidos y fichó por cinco años. La idea sería traerlo a préstamo y ya habría algún contacto con la dirigencia del club que juega en la MLS.

Mañana, además de cerrar el libro de pases, se tiene que dar la lista con los números que cada futbolista tendrá en su camiseta y la duda es quien llevará la mítica número 10.

Eduardo Salvio, después del amistoso ante San Lorenzo por el torneo de Verano, pidió utilizar la camiseta que por última vez usó Carlos Tevez: "Si me la dan, bienvenido sea. ¿Quién no va a querer agarrar la 10 de Boca? Estoy a disposición. No depende de mí tener ese número por lo que significa, pero claro que me gustaría".

Los otros que pueden competir con el delantero que tiene contrato hasta el 30 de junio venidero son los juveniles Aaron Molinas y Agustín Almendra, ninguno titular en el equipo que arrancaría el domingo.

Boca jugará el próximo domingo en la Bombonera ante Colón de Santa Fe, desde las 21.30, por la primera fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, con el arbitraje de Fernando Echenique.

Con información de Télam