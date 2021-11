Barracas Central venció a Villa Dálmine en Campana, ganó la Zona B y jugará la final por el ascenso

Barracas Central le ganó esta tarde como visitante a Villa Dálmine por 3 a 1, se quedó con la Zona B de la Primera Nacional y jugará la final por el ascenso inicial a la Liga Profesional de Fútbol de Primera División para la próxima temporada, en partido por la 34ta y última fecha del certamen.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Coliseo de Mitre y Puccini, en la localidad bonaerense de Campana, y los tantos del "Guapo" fueron marcados por Dylan Glaby, a los 26 minutos de la primera etapa, Juan Manuel Vázquez, a los 9 de la parte final, y Enzo Ybáñez, a los 43 del período complementario; descontó Francisco Nouet, a los 30 del segundo tiempo.

Con el triunfo, Barracas llegó a las 58 puntos y se adjudicó la zona por un punto de diferencia contra Ferro Carril Oeste, que hoy venció a domicilio a Almagro por 3 a 2.

El "Camionero" se medirá en el cotejo decisivo por el ascenso, posiblemente el sábado venidero, contra el vencedor de la Zona A, que se definía más tarde.

Por otra parte, Ferro (57 puntos), Independiente Rivadavia de Mendoza (56) y Deportivo Morón (53) se clasificaron para jugar el torneo reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Los resultados y posiciones de la última fecha de la Primera Nacional, fueron los siguientes:

Zona A:

Jueves 11 de noviembre:

Estudiantes de Río Cuarto 1 (Javier Ferreira) - Temperley 3 (Franco Díaz, Tobías Reinhart y Gaspar Vega).

Viernes 12 de noviembre:

Nueva Chicago 0 - Estudiantes de Buenos Aires 0

Chacarita Juniors 1 (Franco Daranno) - Atlético Mitre de Santiago del Estero 3 (Ezequiel Cérica -3-).

Hoy:

Deportivo Riestra 1 (Braian Sánchez) - Agropecuario Argentino de Carlos Casares (Emanuel Dening, Gonzalo Ríos)

Más tarde, se medían:

Altmirante Brown vs. Alvarado de Mar del Plata, San Martin de Tucumán vs. Tigre, Belgrano de Córdoba vs. Quilmes y Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs. Deportivo Maipú.

Tuvo fecha libre en la jornada Atlanta.

Posiciones: Tigre 57 y San Martin de Tucumán 57 unidades; Quilmesy Almirante Brown 56; Agropecuario 53; Belgrano 52; Gimnasia de Mendoza 43; Alvarado 42; Temperley41; Atlanta 39; Estudiantes de Buenos Aires 38; Mitre 37; Deportivo Maipú 35; Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Riestra 34; Chacarita Juniors 27; y Nueva Chicago 21.

Zona B:

Viernes 12 de noviembre:

Guillermo Brown de Puerto Madryn 1 (Franco Sivetti) - All Boys 0.

Hoy:

Brown de Adrogué 2 (Facundo Bruera, Jacobo Mansilla) - Atlético de Rafaela (Alex Luna) 1.

San Martin de San Juan 0 - Independiente Rivadavia de Mendoza 1 (Diego Cardozo).

Villa Dálmine (Francisco Nouet) 1 - Barracas Central 3 (Dylan Glaby, Juan Manuel Vázquez y Enzo Ybánez).

San Telmo 0 - Instituto de Córdoba 1 (Alexis Cuello).

Defensores de Belgrano 0 - Gimnasia y Esgrima de Jujuy 1 (Joaquín Quinteros).

Ramón Santamarina de Tandil 0 - Tristán Suárez 0.

Almagro 2 (Santiago Rodríguez y Lucas Farías) - Ferro Carril Oeste 3 (Brain Fernández, Joaquín Molina y Gonzalo Rodríguez).

Atlético Güemes de Santiago del Estero 1 (Federico Boasso) - Deportivo Morón 2 (Brian Orosco y Guillermo Villalba).

Posiciones: Barracas Central58 puntos; Ferro 57; Independiente Rivadavia 56; Deportivo Morón 53; Güemes y Gimnasia de Jujuy 52; Brown de Adrogué 47; Tristán Suárez 45; Almagro 43; Defensores de Belgrano 42; Instituto 40; All Boys 39; San Martin de San Juan y Villa Dálmine 38; Atlética de Rafaela, Guillermo Brown de Puerto Madryn y San Telmo 37; y Santamarina 33.

Con información de Télam