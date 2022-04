Atlético Tucumán goleó a un alternativo Talleres y respira en los promedios

Atlético Tucumán goleó hoy a Talleres de Córdoba por 3 a 0, como local, en uno de los partidos de la 13ra. fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El local celebró de la mano del tanto en contra de Tomás Palacios (9m. PT) y de Cristian Menéndez (27m. PT y 49m. ST, de penal).

Atlético Tucumán llegó a los 10 puntos en el torneo pero sobre todo engrosó su promedio (1.093) y se alejó por el momento de la zona de descenso, mientras que Talleres cayó al último lugar con ocho unidades.

Atlético Tucumán mostró mucha intensidad en el comienzo, en un claro contraste al equipo que fue hasta la llegada de Lucas Pusineri al banco de suplentes como entrenador, y con eso le alcanzó para ponerse rápido en ventaja con el tanto en contra del juvenil Palacios.

El local continuó con las mismas recetas: juego colectivo por el centro y apertura también para sus laterales. Así llegó el segundo en la cabeza de Menéndez, ídolo del club, que se reencontró con el gol en la temporada tras una larga sequía.

Talleres sufrió como todo el campeonato, que lo tiene último, y en el que festejó victorias solamente dos veces. El objetivo de la Copa Libertadores se llevó toda la atención del conjunto cordobés, que puso suplentes en varias ocasiones luego del mal comienzo, y este mediodía padeció a lo largo de todo el partido.

Los cambios le dieron mayor dinámica ofensiva al conjunto cordobés, que se plantó más adelante en el campo y encontró pequeñas sociedades que le permitieron incomodar al arquero Nicolás Campisi, que respondió correctamente.

Talleres hizo los merecimientos en el complemento para al menos descontar la desventaja y llegar a un cierre más parejo, pero la falta de eficacia se lo negó.

Sobre el cierre, Atlético Tucumán concretó el tercero de la jornada tras un penal sancionado por Nazareno Arasa tras ir al VAR: Menéndez no dudó y convirtió.

Atlético Tucumán cerrará su participación en el torneo contra Banfield como visitante y Talleres se despedirá de su gente frente a Sarmiento de Junín.

-Síntesis del partido-

Atlético Tucumán: Nicolás Campisi; Ciro Rius, Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi y Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta, Ramiro Carrera, Leonardo Heredia y Ramiro Ruiz Rodríguez; Cristian Menéndez y Augusto Lotti. DT: Lucas Pusineri.

Talleres de Córdoba: Alan Aguerre; Francisco Álvarez, Ramiro González Hernández, Tomás Palacios y Ángelo Martino; Federico Torres, Matías Esquivel, Fernando Juárez, Enmerson Batalla y Santiago Toloza; Michael Santos. DT: Pedro Caixinha.

Goles en el primer tiempo: 9m. Palacios (AT), en contra, y 27m. Menéndez (AT).

Goles en el segundo tiempo: 49m. Menéndez (AT), de penal.

Cambios en el segundo tiempo: antes de comenzar, Federico Girotti por Santos y Cristian Ludueña por Álvarez (T), 14m. Ignacio Lago por Batalla (T), 19m Joaquín Pereyra por Heredia y Martín Garay por Rius (AT), 24m. Rodrigo Garro por Esquivel y Matías Godoy por Toloza (T), 26m. Federico Andrada por Lotti (AT), 30m. Renzo Tesuri por Carrera y Facundo Orihuela por Ruiz Rodríguez (AT).

Amonestados: Carrera, Pereyra, Tesuri y Rius (AT). Toloza y Palacios (T).

Árbitro: Nazareno Arasa.

Cancha: Monumental José Fierro, de Atlético Tucumán.

Con información de Télam