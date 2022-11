Francia reemplaza a Kimpembe y suma al delantero Thuram

El vigente campeón mundial, Francia, reemplazó al lesionado defensor Presnel Kimpembe por Axel Disasi y sumó a la convocatoria al delantero Marcus Thuram como cierre definitivo de la lista de 26 jugadors para Qatar 2022.

A través de un comunicado, la Federación Francesa de Fútbol informó a la FIFA la sustitución del marcador de París Saint-Germain, quien ayer participó del final del partido ante Auxerre pero no se sintió plenamente recuperado de una vieja lesión.

"He tomado la decisión de no participar en la Copa del Mundo. Desgraciadamente, no me siento al 200% para rendir con el equipo", escribió el jugador en sus redes sociales.

El DT Didier Deschamps llamó en su lugar a Disasi, futbolista del Mónaco, y también sumó al atacante del Borussia Möngengladbach Marcos Thuram, quien completó el cupo de la lista de 26.

El delantero, autor de 10 goles en los 15 partidos de esta temporada en la Bundesliga, se sumará mañana a la concentración de Clairefontaine antes de viajar a las 10.30 del miércoles a Doha.

Francia integra el Grupo D y debutará el martes 22 frente a Australia, luego jugará el 26 contra Dinamarca y cerrará la primera fase ante Tunez el 30.

Con información de Télam