"Vengan a la cancha con ilusión", alentó Gago de cara al clásico contra Independiente

El entrenador de Racing Club, Fernando Gago, alentó hoy a los hinchas a ir el domingo a la cancha con "ilusión", en lo que será el clásico contra Independiente, de local, por la séptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

"A la gente le digo que venga a la cancha con ilusión. Este equipo está con un nivel de compromiso altísimo y va a salir a la cancha tratando de afrontar el partido de la mejor manera posible", pidió el director técnico en la conferencia de prensa brindada hoy.

"El equipo lo tengo casi confirmado aunque por respeto a ellos no lo diré en público porque todavía no lo hablé con los jugadores. Sabemos lo que significa el clásico para la gente, para nosotros y para el club. Es un clásico y buscaremos una buena versión futbolística", destacó.

El posible equipo para el choque del domingo a las 15.30 en el Cilindro es Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa, Gonzalo Piovi o Eugenio Mena; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Emiliano Vecchio; Gabriel Hauche, Enzo Copetti, Tomás Chancalay o Johan Carbonero.

Racing llegará con 10 puntos en el campeonato, con tres victorias como local en tres presentaciones, pero Gago aseguró que el partido será "duro y trabado por momentos".

"Las tomas de decisiones dependerán de lo que también presenten ellos. Tampoco hay mucho misterio, pueden jugar Eugenio Mena o Gonzalo Piovi por el sector izquierdo", adelantó.

"Nunca hablo de los árbitros, lo mismo hice siempre en mi carrera como jugador. Lo único que no me gusta es la cantidad de tiempo que perdemos con el VAR. Le pedí a los jugadores que no opinen de los árbitros porque apenas termina el partido uno habla más con el corazón que con la cabeza y eso no le sirve a nadie", afirmó.

El DT se mantuvo en esa línea frente a las reiteradas preguntas y habló en favor de la utilización del sistema VAR porque le puede hacer "bien al fútbol".

Por el lado de sumar otros refuerzos a los llegados Johan Carbonero, Maximiliano Romero y Emiliano Vecchio solamente comentó que "pueden llegar otros en estos días antes del cierre del mercado".

"El fútbol es muy parejo a nivel local e internacional. Yo pienso en lo nuestro, debemos encontrar regularidad en el juego. No pienso en los demás, si quedan afuera o no de las competiciones", apuntó en relación a Boca y a River.

"Independiente tiene buenos jugadores, algunos importantes en el uno contra uno", concluyó.

Racing se entrenará mañana en el turno matutino y luego quedará concentrado de cara al clásico del domingo a las 15.30 frente a su gente.

Con información de Télam