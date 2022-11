Dallas, con la probable presencia de Facundo Campazzo, recibe a Toronto

Dallas Mavericks (4-3), con la probable presencia del base cordobés Facundo Campazzo, recibirá a Toronto Raptors (5-3), desde las 21:30 de Argentina en el American Airlines Center, en uno de los partidos a jugarse hoy por la NBA.

Campazzo solo fue tomado en cuenta por el entrenador Jason Kidd en dos cotejos, ante New Orleans, cuando jugó 12 minutos y 57 segundos, y frente a Brooklyn Nets, con 2m. y 47 seg, sumando tres puntos, tres asistencias y tres rebotes.

Por su parte, Utah Jazz (6-3), en donde juga muy poco Leandro Bolmaro, visitará a Los Angeles Lakers (2-5). El cordobés, que ya sabe que no continuará en la franquicia al no hacer uso de la opción por un tercer año, casi no juga y lo hará muy poco en esta temporada.

Anoche se jugaron dos partidos: Orlando Magic 130 (Jaen Suggs 26)-Golden State Warriors 129 (Stephen Curry 39) y Oklahoma City Thunder 110 (Shai Gilgeus-Alexander 37)-Denver Nuggets (Aaron Gordon 27).

Esta noche jugarán: Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers; Indiana Pacers-Miami Heat, Philadelphia Sixers-New York Knicks; Washington Wizards-Brooklyn Nets; Boston Celtics-Chicago Bulls; Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets, San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers; New Orleans Pelicans-Golden State Warriors; Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks; Phoenix Suns-Portland Trail Blazers.

Con información de Télam