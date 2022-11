La advertencia de Luis Enrique luego de la goleada de España en el debut: "El elogio debilita"

(Enviados especiales) El entrenador del seleccionado de España, Luis Enrique, advirtió hoy que el "elogio debilita" y prefirió la cautela luego de la histórica goleada en el debut por 7 a 0 ante Costa Rica, por el grupo E del Mundial de Qatar 2022.

"No tengo dudas de que vamos a competir con la misma intensidad en el próximo partido. El elogio debilita pero no se preocupen que este equipo no se va a relajar", avisó Luis Enrique tras el espectacular comienzo de la "Roja" en la Copa del Mundo.

"Fue un partido muy especial para nosotros. Quise poner énfasis en empezar la competencia de la mejor manera porque España es una selección a la que le cuesta empezar ganando pero hoy nos salió todo redondo", celebró el entrenador español.

En la próxima fecha, España deberá enfrentar a una herida Alemania, que perdió contra Japón por 2 a 1 en el turno previo.

"Fue sorpresiva la derrota de Alemania pero nos puede ganar. Eso sí, no será por relajación o por creer que el trabajo está hecho. Mi desafío es preparar al equipo después de un resultado como éste pero conozco a los jugadores y vamos a salir a competir con la misma intensidad", remarcó.

Durante la conferencia de prensa en el estadio Al Thumama, Luis Enrique aprovechó para recordar una repetida crítica de la prensa española durante su ciclo.

"Todos decían que nos faltaba gol y somos una de las selecciones que más marcan en el mundo. Nunca me preocupó la falta de gol", aseguró el exDT de Barcelona.

Luego del entrenador, el mediocampista Gavi, elegido como el mejor jugador del partido, respondió algunas preguntas con la humildad y timidez de un joven de 18 años.

"No pienso mucho en mi presente. Koke siempre me dice que me daré cuenta con el tiempo. Estoy muy feliz por mí", expresó la joya de Barcelona, que se convirtió en el segundo jugador más joven detrás de Pelé en marcar en un Mundial.

El brasileño Pelé convirtió el 1-0 ante Gales en los cuartos de final de la Copa del Mundo de 1958 con 17 años y 249 días, mientras que Gavi hizo hoy el 5-0 parcial con 18 años y 110 días.

