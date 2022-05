Ancelotti ratifica que dejará la dirección técnica cuando termine su ciclo en Real Madrid

El italiano Carlo Ancelotti ratificó hoy que su carrera de director técnico finalizará cuando termine su actual ciclo en el Real Madrid de España, al que clasificó el pasado miércoles para la final de la Liga de Campeones de Europa.

En la conferencia de prensa previa al derbi de mañana ante Atlético de Madrid, el entrenador de 62 años deseó que su estadía con en club "merengue" dure "hasta los 80" y admitió que será imposible motivarse con otro proyecto después de dirigir al "mejor equipo del mundo".

"Si todo va bien, en el Real Madrid me quedaría hasta los 80, ¿por qué no? Hasta que no me vuelva completamente loco", declaró con humor el italiano, que el sábado pasado le aportó al club su 35ta. liga.

Con ese título, Ancelotti marcó un récord al consagrarse campeón de las cinco grandes ligas del fútbol europeo, ya que previamente había sumado la Serie A de Italia con Milan (2004), la Premier League con Chelsea (2010), la Ligue 1 con París Saint Germain (2013) y la Bundesliga con Bayern Múnich (2017).

"Mi idea es que el día que pare con el Real Madrid pararé de entrenar. He disfrutado mucho y buscar un equipo mejor en el fútbol mundial va a ser complicado. El día que el Real Madrid se canse puedo pensar en parar, no tengo problema, tengo muchas cosas que hacer después", aseguró.

"No pienso de verdad que haya un club más grande que el Real Madrid. Terminar una carrera larga en este club es la mejor manera. Me quiero quedar muchos años, ganar muchos títulos, disfrutar del club y de la ciudad, y después hacer otra cosa. Ser marido, abuelo y aficionado", abundó.

En Real Madrid, el italiano lleva ganados seis títulos: la liga en curso y la Supercopa de España este año más los cuatro alcanzados en su etapa anterior (2013-2015): la Copa del Rey, la Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes en 2014.

Su próximo desafío será conseguir la 14ta. "Orejona" en la historia del club cuando se enfrente ante Liverpool de Inglaterra en la final del próximo 28 de mayo en París.

Con información de Télam