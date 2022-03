"No sé qué piensan Messi y Di María, hay que disfrutarlos ahora", dijo Scaloni

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, aseguró que no sabe "qué piensan" el crack Lionel Messi y Ángel Di María con respecto a sus continuidades en el equipo una vez terminado el Mundial Qatar 2022 y solicitó que la gente los disfrute "ahora" sin pensar tanto en el futuro.

"Después de jugar un Mundial, todo el mundo hace valoraciones. No estoy en la cabeza de Messi y Di María, no sé lo que piensan, hay que disfrutarlos ahora. Hay que quedarse con eso, no hay que pensar en el futuro", manifestó Scaloni en conferencia de prensa desde el predio de la AFA.

"¿Por qué pensar en el futuro si hay un presente espectacular? Falta mucho, queda un Mundial, hay que disfrutarlos, no tiene mucho sentido. Algún día pasará que ya no estén", agregó el seleccionador argentino.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Scaloni, muy bien predispuesto en cada una de las preguntas, hizo referencia a las declaraciones de Messi tras la goleada 3-0 ante Venezuela, quien deslizó que se "replanteará algunas cosas" luego de Qatar 2022, y el posteo de Di María en Instagram, donde aseguró que el viernes pasado en La Bombonera jugó su último partido en el país con la casaca albiceleste.

"No vi el posteo, pero entiendo que será sobre este año. Hablé hace tiempo con él, si estos jugadores quieren dejar la selección, que sea el entrenador de turno y no ellos. Claro que hay una cuestión de edad, muchos partidos y viajes encima, pero la decisión siempre tiene que ser del entrenador, y él es consciente, espero que lo haya dicho sobre este año", señaló el ex defensor de Newell's Old Boys.

El entrenador rosarino hizo mención a Julián Álvarez, delantero figura de River Plate, a quien se refirió como "el hombre o chico de moda", a propósito de su posible inclusión como titular en el último partido de Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador.

"Nosotros lo adoramos. Que no juegue de entrada no quiere decir que no confiemos en él. Al contrario. Es un gran jugador y está a disposición como los 23 que tenemos", aseguró Scaloni.

Scaloni también aseguró que el cuerpo técnico "no mira el documento del jugador" para convocarlos, a propósito de la inclusión de varios juveniles para la última doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas.

"Si pensamos que tiene el nivel para jugar lo hará con 17, 18 o 35 años. El objetivo es que esos juveniles se pongan la camiseta de la mayor. En el futuro, cuando no estemos, que siga nutriendo de esos jugadores", indicó.

"A nivel número estamos justos para el partido con Ecuador. Si hay algún problema, acudiremos a ellos. Hasta que no sepa cómo están los demás, no sé qué cambios puede haber", señaló Scaloni.

El seleccionado se entrenará hoy, a puertas cerradas, a las 17. La formación tiene muchos interrogantes que Scaloni buscará despejar hasta mañana.

Franco Armani o Juan Musso; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Exequiel Palacios o Manuel Lanzini; Lionel Messi, Ángel Di María y Joaquín Correa, es el primer borrador de Scaloni.

En un análisis del equipo, Scaloni dijo que Argentina se siente "cómoda con tres volantes de juego, uno vertical y dos delanteros" aunque reparó que "no todos los partidos serán como contra Venezuela".

Argentina, campeón de la Copa América 2021 y clasificada con anterioridad al Mundial Qatar 2022, se ganó el respeto y la simpatía de los hinchas. En esa valoración, el entrenador ganó mucho consenso. La gente se refiere al seleccionado como "La Scaloneta", pero ese término pone "incómodo" al propio seleccionador.

"La "Scaloneta" me pone incómodo. Agradezco el cariño de la gente, pero me pone incómodo. Si a la gente le gusta, se siente identificada, está bien", expresó Scaloni.

Por último, Scaloni consideró "inmerecida" la eliminación de Italia, rival para el amistoso del 1 de junio en Inglaterra, en el repechaje europeo para Qatar 2022.

"El fútbol es tan difícil que Italia se quedó afuera inmerecidamente. Esto demuestra lo complicado que es esto. Además de ser una gran selección, juega bien al fútbol. Es lo que tiene el fútbol. El partido contra ellos será de dificultad, no cambia en absoluta que esté o no en el Mundial. Seguirá siendo un seleccionado de nivel", dijo Scaloni.

Con información de Télam