Se viene el primer regional de atletismo 2023 de la cordillera chubutense

El primer regional de atletismo 2023 de la cordillera se celebrará en la localidad chubutense de El Hoyo, informó hoy esa Municipalidad.

La comuna indicó que "el próximo sábado 18 de marzo se realizará un encuentro deportivo en donde se llevarán adelante pruebas de pista y también de campo en la pista de atletismo en el Predio de la Fruta Fina en El Hoyo”.

La actividad llevada adelante por la Dirección de Deportes de El Hoyo cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Deportes de Chubut y la Federación Provincial de Atletismo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los organizadores detallaron que las categorías serán “mini atletismo, hasta los 9 años), Sub 13, Sub 16 (EPADE), Sub 20 (Araucanía) y Mayores”. En este sentido agregaron que “habrá instancias evaluativas en todas las categorías, salvo en mini atletismo en donde las y los más pequeños participarán del encuentro sin testeos”.

La invitación a este evento es abierta a atletas de escuelas y agrupaciones de otras provincias.

Este Regional tendrá tres fechas: la del 18 de marzo en el Hoyo, el 6 de mayo en la vecina ciudad de Esquel y por último el 4 de noviembre, nuevamente en El Hoyo.

La jornada de competencia será fiscalizada por grupo de jueces y asistentes, respetando los reglamentos de competencia de cada prueba atlética.

Con información de Télam