Colón fue más pero Unión llegó al empate en un partido vibrante

Colón de Santa Fe igualó hoy en el clásico ante Unión por 2-2, en un vibrante partido correspondiente a la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) que el local dominó por momentos a voluntad y que se le escapó sobre el final en base a un discutido tiro penal otorgado por el árbitro Darío Herrera.

Unión se puso en ventaja en el primer tiempo con un gol de Mauro Luna Diale y en el complemento Facundo Farías, de tiro penal, y Ramón "Wanchope" Ábila dieron vuelta el marcador, pero sobre el final llegó el penal, sancionado por el árbitro por mano de Eric Meza que convirtió el uruguayo Jonatan Álvez.

Herrera, que sancionó la falta pese a que Meza salió al cruce de un disparo de Lucas Esquivel con ambos brazos cruzados detrás de la espalda, expulsó correctamente a Facundo Garcés y a Juan Carlos Portillo, ambos por infracciones alevosas.

Lo acontecido en el primer tiempo puede resumirse en una idea recurrente pero ilustrativa: todo fue de Colón, pero Unión convirtió su gol y tuvo en el arquero Mele a un escollo que los repetidos avances del local no pudieron vulnerar.

A los 20' un contraataque rápido que comandó Vera por la derecha encontró a Colón mal parado, el defensor avanzó 40 metros, llevándose las marcas, con lo cual su pase al medio dejó solo a Luna Diale para que con un toque suave de zurda concrete la ventaja.

Hasta allí había sido mejor Colón, asumiendo la iniciativa ante el repliegue de su rival, pero sobrevino la reacción "sabalera", en gran medida por la habilidad de Wanchope Ábila para generar espacios en el cuerpo a cuerpo con los zagueros rivales.

Por gestión del delantero cordobés tuvieron su oportunidad Aliendro, que remató desviado a los 23', y especialmente Farías, que mano a mano con Mele eligió el palo derecho y el arquero uruguayo resolvió con su pierna izquierda.

A esa altura Colón ya había acumulado sobrados méritos para igualar, con un remate cruzado de Teuten tras otro pase de Ábila y una situación muy clara de Bernardi, que remató en el área chica pero la pelota se desvió en Roldán.

Unión pudo salir del asedio recién a los 42' con un remate de Portillo que tapó bien Burián y Colón volvió a llegar con un cabezazo de Wanchope que tapó Mele.

Sobre el final, una reacción de Garcés, que pisó en el suelo al uruguayo Álvez, obligó al árbitro Herrera a expulsarlo, tras una correcta aplicación del VAR.

En el complemento Colón siguió buscando y más aún luego de la expulsión de Portillo, que llevó al técnico Gustavo Munúa a sacar a Luna Diale y a Zenón, renunciando prácticamente al ataque.

El equipo rojinegro debió esperar hasta los 23' para llegar a la igualdad por un claro penal de Mele sobre Aliendro, que Farías remató fuerte, a la izquierda del arquero.

Wanchope Ábila obtuvo su premio a los 38' al rematar un zurdazo suave, tras recibir un lateral de Lértora, con lo cual coronó un gran partido, al nivel de sus mejores tardes, y puso lo que en ese momento era justicia por lo observado en el campo de juego.

Pero Colón, pese a su superioridad, que basó en actitud y vocación ofensiva, no pudo cerrar el partido con victoria por el penal convertido por Álvez en el minuto 45.

Por su parte, Unión halló su premio por el mérito de haber sido efectivo para conseguir dos goles en un desarrollo le fue desfavorable.

- Síntesis -

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Joaquín Novillo y Rafael Delgado; Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Christian Bernardi y Andrew Teuten; Facundo Farías y Ramón Ábila. DT: Julio Falcioni.

Unión: Santiago Mele; Emanuel Brítez, Franco Calderón, Diego Polenta y Claudio Corvalán; Federico Vera, Enzo Roldán, Juan Carlos Portillo y Kevin Zenón; Mauro Luna Diale y Jonatan Álvez. DT: Gustavo Munúa.

Gol en el primer tiempo: 20m. Luna Diale (U).

Goles en el segundo tiempo: 23m. Farías (C), de tiro penal; 38m. Ábila (C) y 45m. Álvez (U), de tiro penal.

Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Luis Rodríguez por Teuten (C). 15m. Nardoni por Luna Diale (U) y Esquivel por Zenón (U); 27m. Machuca por Vera (U); 37m. Juan Sánchez Miño por Bernardo (C); 40' Matías Gallegos por Roldán (U) y Lucas Acevedo por Farías (C).

Incidencias: en el primer tiempo, 47m. expulsado Garcés (C). En el segundo tiempo, 12m. expulsado Portillo (U).

Amonestados: Mele y Polenta (U). Ábila y Meza (C).

Árbitro: Darío Herrera.

Cancha: Brigadier López, de Colón de Santa Fe.

Con información de Télam