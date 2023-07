Colo Colo vence a Huachipato y se acerca a la punta en el campeonato chileno

Colo Colo derrotó anoche por 3-1 a Huachipato y se acercó a la punta que ostenta Cobresal, al continuar la 19na. fecha del campeonato chileno de fútbol de primera división.

El equipo dirigido por el argentino nacionalizado boliviano, Gustavo Quinteros, recortó a seis unidades la diferencia que le lleva el conjunto ‘minero’, que empató con Universidad Católica (2-2).

Carlos Palacios (St. 1m. y 8m.) más Leandro Benegas (ex Independiente), en tiempo de descuento, marcaron para el ‘Cacique’ que orienta el exDT de San Martín de San Juan y Argentinos Juniors.

En Colo Colo (30 puntos) se alistaron los argentinos Ramiro González Hernández (ex Talleres de Córdoba), Leonardo Gil (ex Rosario Central) y Agustín Bouzat (ex Vélez), según reflejó un informe del sitio ‘Soccerway’.

En Huachipato, equipo que conduce el DT argentino Gustavo Álvarez (ex Aldosivi de Mar del Plata y Temperley), actuaron Pablo Magnín (ex Tigre), Julián Brea (ex Sarmiento de Junín) y Renzo Malanca (ex Independiente Rivadavia Mendoza).

Además, Cobresal, con un gol del delantero Gastón Lezcano (ex Lamadrid), igualó 2-2 con Universidad Católica, en donde convirtió un penal (St. 28m.) el entrerriano Fernando Zampedri (ex Atlético Tucumán).

Por su lado, el santafesino Leandro Garate (ex Tigre y Arsenal) anotó por duplicado (Pt. 32m. y St. 9m.) para Unión Española, que goleó por 3-0 a Audax Italiano, que dirige el DT Luca Marcogiuseppe (ex Gimnasia y Esgrima de Mendoza).

En el anticipo del viernes, O’Higgins perdió como local ante Ñublense, por 2-1. La derrota del equipo de Rancagua propició la salida anticipada del técnico argentino Pablo De Muner (ex San Martín de Tucumán), quien renunció a su cargo.

Principales posiciones: Cobresal 36 puntos; Huachipato 32; Colo Colo y Unión Española 30; Universidad de Chile y Coquimbo 29; Everton 28; Universidad Católica 27

Con información de Télam