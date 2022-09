Colo Colo, con gol del argentino Lucero, venció a Cobresal y es cómodo líder en Chile

Colo Colo, con gol del delantero argentino Juan Martín Lucero, venció este miércoles a Cobresal por 2 a 0, por la fecha 25 de la liga chilena, en la que es cómodo líder, con 54 unidades, al sacarle 11 de ventaja a su escolta Ñublense, que igualó con Everton en un gol.

Lucero, ex Independiente, Defensa y Justicia, Vélez Sarsfield y Godoy Cruz, abrió la cuenta a los 12 minutos del primer tiempo para el equipo dirigido por el argentino, naturalizado boliviano, Gustavo Quinteros, y que la cerró el local Alexander Oroz.

Lucero está segundo en la tabla de goleadores con 14 tantos, dos menos que el líder, su compatriota Fernando Zampedri, de la Universidad Católica.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En el vencedor, otros compatriotas del goleador fueron titulares: el zaguero Emiliano Amor (ex-Vélez Sarsfield) y el volante Agustín Bouzat (ex Defensa y Justicia y Vélez Sarsfield).

En el perdedor participaron el arquero Leandro Requena (ex Talleres, de Córdoba, y Ferro Carril Oeste, entre otros); el mediocampista Alejandro Camargo (ex Godoy Cruz y Sarmiento de Junín); y el delantero Gastón Lezcano (ex Barracas Central y Cañuelas).

Por su parte, Ñublense, con el volante central Federico Mateos (ex Colegiales y San Telmo) y el mediocampista ofensivo Matías Moya (ex River Plate y Banfield) desde el inicio, logró empatar por medio de Pablo Romero (23m. ST), de tiro penal.

Eso luego que Everton, a cargo del entrenador Francisco Meneghini se pusiera en ventaja a través de Pedro Sánchez (10m. ST) y con el concurso de varios argentinos: el arquero Fernando de Paul; el defensor Julio Barroso; el volante Adrián Sánchez; y el delantero Ismael Sosa.

Otro gol argentino se concretó por medio del delantero Fernando Zampedri -ex Rosario Central, Atlético Tucumán y Atlético de Rafaela- (11m. ST), para el éxito de Universidad Católica, conducido por el DT Ariel Holan (en el día de su cumpleaños) por 1 a 0 ante Huachipato.

La Católica que con la victoria ingresó al lote de los que clasifican a la Copa Sudamericana 2023 contó además entre los titulares all arquero Matías Dituro y el volante Luciano Aued.

En tanto, La Serena, a cargo del director técnico Pablo Marini, superó a Unión Española 1-0, con el tanto señalado por Santiago Dittborn (17m. ST).

Del conjunto ganador los connacionales que formaron parte de la plantilla principal fueron: el mediocampista Cristian Erbes, Federico Andrada y Juan Cavallaro.

La fecha 25 se completa mañana con estos partidos: Palestino - Universidad de Chile; y Antofagasta - Curicó Unido.

Principales posiciones: Colo Colo, 54 puntos; Ñublense, 43; Curicó Unido, 42; Palestino y Audax Italiano, 37; U. Católica, Unión Española y O'Higgins, 36.

Con información de Télam