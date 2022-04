Boca y Quimsa juegan sus destinos en la BCLA de básquetbol en Río de Janeiro

Boca Juniors y Quimsa de Santiago del Estero protagonizarán mañana sus respectivos cruces de cuartos de final del denominado Final Eight (Octogonal final) de la Básquetbol Champions League Américas (BCLA), competencia que se definirá en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil.

Desde las 12.30, en el Arena Carioca I, escenario en donde se celebraron los Juegos Olímpicos en 2016, Quimsa, campeón en la edición 2020, se medirá con Cangrejeros de Santurce, de Puerto Rico.

El conjunto santiagueño, dirigido por el cordobés Sebastián González, se clasificó a esta segunda instancia del certamen, luego de haber conseguido el segundo puesto en la zona B, detrás del San Pablo de Brasil.

Por su lado, el elenco puertorriqueño obtuvo el primer lugar, con un récord 3-3, en la zona A del torneo. El conjunto boricua, que prevaleció en desempate entre sí frente a Real Estelí (Nicaragua) y Stingers Edmonton (Canadá), tiene en sus filas al ala pivote Ramón Clemente (ex San Lorenzo) y al escolta Isaac Sosa (ex Peñarol de Mar del Plata).

En tanto, a partir de las 17.30, Boca Juniors se jugará sus cartas ante Biguá de Uruguay, en el mismo escenario situado en el Parque Olímpico de Barra da Tijuca.

El elenco xeneize, segundo en el grupo D, se topará con su par montevideano, que cuenta con los concursos del escolta estadounidense Donald Sims (ex San Lorenzo y Regatas Corrientes) y el pivote dominicano Luis Santos (ex Olímpico de La Banda). El conjunto uruguayo se adjudicó la zona C, con un registro 4-2.

Los otros cruces de cuartos de final serán San Pablo-Real Estelí, a partir de las 15.30, y el exclusivo duelo brasileño entre Flamengo (con el argentino Franco Balbi, exFerro) y Minas Tenis Clube, desde las 20.30

Con información de Télam