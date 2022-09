El oficialismo presentará su lista a mediados de mes en Central

Los dirigentes del oficialismo en Rosario Central presentarán la candidatura a presidente del vicepresidente primero Ricardo Carloni a mediados de mes, con vistas a las elecciones que se desarrollarán a fines de octubre venidero.

Carloni, a cargo de la presidencia por licencia por razones de salud del titular, Rodolfo Di Pollina, había anticipado que el oficialismo presentaría su candidatura a principios de septiembre, pero esta mañana una fuente cercana a la comisión directiva informó a Télam que "la presentación será a mediados" de este mes.

La buena campaña que cumple el equipo dirigido por Carlos Tevez, quien ayer volvió a ganar después de tres partidos (1-0 a Talleres), calmó en parte el agitado clima futbolístico que la semana pasada se vio alterado por las idas y vueltas de la frustrada venta del pase del enganche Facundo Buonanotte a Brighton de Gran Bretaña.

"Al balance de mi gestión lo voy a hacer a fin de año. Lo que me preocupa, como les dije hoy a los muchachos, es que voy a salir de Central con canas porque nos cuesta muchísimo ganar los partidos", confió ayer Carlos Tevez, después de lograr la sufrida victoria contra Talleres 1-0 en el Gigante de Arroyito.

Respecto de los vaivenes en el caso Buonanotte, Tevez declaró que "no me gustó el manoseo, por eso trato de protegerlo y cuidarlo. No nos olvidemos de que tiene 17 años, pero es un ser humano, por eso siempre va a tener mi respaldo".

Con información de Télam