San Pablo, con argentinos Calleri y Rigoni, superó a Goianiense en Brasil

San Pablo, con los delanteros argentinos Jonathan Calleri, ex Boca Juniors y All Boys, como titular; y Emiliano Rigoni, ex Independiente y Belgrano de Córdoba, con ingreso en el segundo tiempo; superó esta tarde a Goianiense por 2 a 1, en condición de visitante, por la 15ta fecha del torneo conocido como 'Brasileirao'.

El equipo paulista se impuso por el doblete de Luciano al marcar la apertura a los 24 minutos del primer tiempo, de tiro penal, y cerrar a los 17 del complemento.

El anfitrión, con el atacante Diego Churín, ex Independiente, Platense y Los Andes, desde el inicio en la ofensiva, igualó transitoriamente por medio de Marlon Freitas, a los 30 minutos de la etapa inicial.

También de visitante y por el mismo resultado, Cuiabá venció a Avaí merced a las conversiones en el segundo tiempo de Valdivia y Joaquim. El dueño de casa marcó la apertura a través de Eduardo Biasi, en el primer período, de acuerdo a lo reflejado por el medio 'Globo Esporte'.

En tanto, América Mineiro, que le dio concurso en la segunda etapa al zaguero Germán Conti, ex Colón de Santa Fe, derrotó a Goiás por 1 a 0, con la conquista de Henrique Almeida, en el segundo tiempo.

La fecha 15 proseguía más tarde con Coritiba - Fortaleza, dirigido por el cordobés Juan Pablo Vajvoda y que es rival de Estudiantes de La Plata en los octavos de final de la Copa Libertadores de América, con el cierre de mañana entre Bragantino y Botafogo.

Con información de Télam