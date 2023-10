Con doblete del argentino Calleri, San Pablo venció a Corinthians en la Serie A de Brasil

San Pablo le ganó hoy como local a Corinthians por 2 a 1 con un doblete del delantero argentino Jonathan Calleri, en partido correspondiente a la 25ta. fecha de la Serie A de Brasil, también conocida como Brasileirao.

El conjunto visitante, donde fue convocado el volante argentino Fausto Vera, comenzó ganando gracias a un tanto del atacante paraguayo, ex San Lorenzo, Ángel Romero, a los tres minutos del primer tiempo.

Sin embargo, el local, donde también fue convocado sin ingresar el defensor nacional Alan Franco, lo dio vuelta en la misma etapa inicial, producto de dos conversiones del ex All Boys y Boca Juniors (40m. y 47m. PT).

De esta manera, San Pablo se quedó con el ‘clásico majestuoso’ de la ciudad paulista y alcanzó la décima posición en el Brasileirao, con 34 unidades, al tiempo que se afirmó en puestos de clasificación a Copa Sudamericana.

En otro partido disputado hoy por la 25ta. fecha de la liga brasileña, Fluminense (41 puntos), semifinalista de Copa Libertadores, perdió como visitante ante Cuiabá por 3 a 0 y no pudo acercarse al líder Botafogo (51).

Los goles fueron convertidos por el delantero Clayson (12m. ST), el defensor Alan Empereur (19m. ST), y el mediocampista Fernando Sobral (42m. ST), mientras que la visita reservó la mayoría de sus titulares habituales para la semifinal del miércoles frente a Internacional de Porto Alegre por la Copa Libertadores.

Además, Flamengo, dirigido por el DT interino Mario Jorge dos Santos Silva tras el cese del argentino Jorge Sampaoli, venció como local a Bahia por 1 a 0, con gol del delantero Pedro, de penal (16m. ST).

En el conjunto local, que alcanzó el cuarto lugar en la tabla (43 unidades), fue titular el arquero nacional Agustín Rossi, mientras que en la visita fue convocado el volante Lucas Mugni, pero no ingresó.

Además, Fortaleza, semifinalista de Copa Sudamericana y dirigido por el argentino Juan Pablo Vojvoda, igualó como local frente a Gremio por 1 a 1.

El gol del local, donde fueron titulares los nacionales Imanol Machuca (mediocampista, ex Unión de Santa Fe) y Gonzalo Escobar (defensor, ex Temperley y Colón de Santa Fe), lo firmó el delantero brasileño Thiago Galhardo.

En Fortaleza, octavo en la tabla, también ingresaron los argentinos Tomás Pochettino (mediocampista ex River Plate) y Silvio Romero (delantero, ex Lanús e Independiente).

Por su parte, la igualdad para Gremio la estampó el goleador uruguayo Luis Suárez (35m. ST), mientras que los nacionales Walter Kannemann (defensor, ex San Lorenzo) y Franco Cristaldo (delantero, ex Huracán), fueron titulares, y el atacante Lucas Besozzi, ex Lanús, ingresó como suplente.

Al momento de esta publicación, Internacional, dirigido por el argentino Eduardo Coudet, igualaba sin goles como local ante Atlético Mineiro.

La 25ta. Fecha del Brasileirao continúa de la siguiente manera:

Domingo: Coritiba-Atl. Paranaense (16.00), Cruzeiro-América Mineiro (16.00), Santos-Vasco da Gama (16.00) y Bragantino-Palmeiras (18.30).

Lunes: Botafogo-Goiás (20.00).

Posiciones:

Botafogo 51 puntos; Gremio y Palmeiras 44; Flamengo 43; Bragantino 42; Fluminense 41; Paranaense 40; Fortaleza 39; Atl. Mineiro 37; San Pablo 34; Cuiabá 32; Corinthians 30; Cruzeiro e Internacional 29; Vasco da Gama 26 y Goias 26; Bahia 25; Santos 24; América MG 17 y Coritiba 14.

Con información de Télam