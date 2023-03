"No estoy de acuerdo con De Paul que sean la mejor Selección", opinó el exDT "Coco" Basile

El exentrenador de Argentina, Boca Junios y Racing club, Alfio "Coco" Basile, disintió hoy con consideraciones de Rodrigo De Paul, campeón mundial en Qatar 2022, y aclaró que esta no es "la mejor Selección de todos los tiempos".

"No, no estoy de acuerdo. Él no había nacido, querido. Son otra camada. La última que vio él, está comparando la de las finales de la Copa América. Esa era una muy buena Selección, nada más que la pelota no entraba. Nosotros por penales ganábamos y la otra perdía, en Estados Unidos y Chile perdió por penales", apuntó en diálogo con TyC Sports.

"Esta fue una gran Selección y ganó muy bien el Mundial. A Scaloni hay que felicitarlo, porque nos rompió a todos la cabeza. Nosotros los veteranos, los de antes, creíamos que tenía que tener experiencia para dirigir. Él no tenía ninguna experiencia, juntó a dos o tres jugadores que pensaban como él y ganó todo. Un fenómeno", reconoció.

Basile, bicampeón de América en 1991 y 1993, sostuvo que el hecho de ser campeones ahora no quiere decir que sea "la mejor de la historia".

En relación a Boca, donde conquistó cinco títulos como entrenador, opinó que "no debe cambiar si gana y juega bien" y fue duro con el colombiano Fran Fabra porque "no siente la marca".

Y tuvo palabras elogiosas con el ahora DT Fernando Gago, uno de sus exdirigdios en Racing: "Me encanta como juegan. La idea es hermosa. Tienen que mejorar algunas cosas de la pelota parada nada más",

"En lo personal me gusta que los titulares sean titulares y los suplentes sean suplentes. Me gusta la competencia entre ellos pero si mi equipo viene ganando, no se toca y por eso hablaba de equipo de memoria", afirmó Basile en relación a su etapa como entrenador.

"A mí me gusta que el equipo rival se preocupe por mis nombres. Si me ponen de ejemplo a lo que hizo Lionel Scaloni en el Mundial es diferente porque tuvo 26 jugadores de nivel de Selección. Llegó con sus nombres y tuvo que cambiar por niveles bajos, pero era un Mundial, no un equipo con un torneo largo", diferenció.

Con información de Télam