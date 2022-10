Saralegui destacó "la entrega y el orden" de sus dirigidos

Marcelo Saralegui, entrenador de Colón, elogió “la entrega y el orden” de sus dirigidos frente a Patronato y consideró que esos factores “fueron fundamentales, ya que no todo es psicológico", tras la victoria sobre el conjunto entrerriano.

En diálogo con la prensa tras su segunda victoria en fila, Saralegui aseguró sentirse “contento por este presente de dos partidos y agradecido por el apoyo de la gente. He dirigido a otros equipos y me han aplaudido, pero en ninguno como en Colón".

“Se jugó una final, Patronato siempre estuvo en partido y con mucho despliegue físico. Patronato se jugaba muchísimo y venía de tumbar al primero (Atlético Tucumán)”, señaló.

Para Saralegui, su equipo recuperó “la identidad. Fue un partido durísimo, que pudimos liquidar antes. Debo felicitar a Patronato por ir a buscarlo, poniendo toda la carne al asador, pero Colón tuvo las fuerzas anímicas para sostener el resultado".

"Tuvimos que soportar toda la carga de Patronato. Queremos recuperar la identidad de Colón. De jugar de igual a igual. Todos quieren estar. Todos saben que son finales y todos están entregando el máximo", añadió.

“Tuvimos puntos altos. Siempre se apunta al trabajo, a ser un equipo compacto y tapar las salidas“, añadió el ex volante Racing e Independiente.

"Sentí como que estuve jugando. He dirigido otros equipos, pero como Colón no hay. La gente me recibió bien y estoy contento. Voy a hacer lo mío en estos partidos", agregó.

Sobre el cotejo explicó que “los cambios fueron por el desgaste. Había que alternar y les dije a todos que tienen que estar preparados. No tengo miedo de sacar a nadie y darle la chance a otro. Necesitábamos piernas frescas, que son oportunidades también para otros jugadores".

El entrenador uruguayo aseguró haber soñado “con este momento; y no dejé a mi familia en Uruguay para venir a pasarla mal. Vamos a dejar todo. Por momento quizás no se puede jugar como uno quiere, pero buscaremos con lo que tenemos. Lo importantes es la unión de todos en el momento que estamos. Eso lo captaron en un primer momento", cerró.

Con información de Télam