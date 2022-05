San Martín de Tucumán recibirá mañana e a Tristán Suárez con la urgencia de sumar un triunfo

San Martín de Tucumán, candidato a disputarle el ascenso al puntero Belgrano de Córdoba, será local ante Tristán Suárez con la urgencia de conseguir una victoria para no alejarse del líder, en uno de los siete partidos a jugarse mañana en la continuidad de la 16ta, fecha de la Primera Nacional.

El encuentro se desarrollará en el estadio La Ciudadela-Martín Figueroa, desde las 21.30 con televisación de TyC Sports y arbitraje de Lucas Comesaña.

La programación de mañana se completará con San Telmo-Alvarado y Brown de Puerto Madryn-Mitre (a las 14); Gimnasia de Mendoza-Estudiantes de Río Cuarto y Atlético de Rafaela-Ferro (16); Chacarita Juniors-Sacachispas (17) y Güemes-Deportivo Morón (19).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

San Martín, con 29 unidades, debe hacerse fuerte como local ante Tristán Suárez, que apenas posee 10, ya que en sus dos pasadas presentaciones en La Ciudadela, pese a estar apoyado por una multitud, fue goleador por Mitre de Santiago del Estero e igualó ante Instituto.

El equipo tucumano además está obligado a lograr los tres puntos porque anoche Belgrano venció a Flandria y se distanció a ocho unidades y además en la próxima fecha quedará libre con la posibilidad de que los cordobeses le saquen otros tres puntos de diferencia.

Tristán Suárez esta en zona de descenso, apenas ganó un encuentro en la temporada, con un 28 por ciento de eficacia y apuesta al entrenador Juan Manuel Llop para poder zafar de la pérdida de categoría.

Chacarita, con 26 puntos y una notable reacción desde la llegada del DT Pablo Centrone, procurará seguir ascendiendo en la tabla como local ante Sacachispas, con 11 unidades.

El "Funebrero" goza de una serie de ocho cotejos sin derrotas, con cinco triunfos y tres empates, mientras que el "Violeta" es la otra cara de la moneda, hace ocho partidos que no gana , con cuatro empates y cuatro derrotas y el descenso lo acosa.

Ferro, con 13 puntos, volvió al triunfo en la fecha pasada tras 12 fechas, y se ilusiona con seguir sumando en su visita a Rafaela, que estrenará como entrenador a Ezequiel Medrán y que no vence hace cinco compromisos.

La fecha se completará el luenes a las 15.35 con Deportivo Riestra-Temperley (TyC Sports) y desde las 21.10 con Chaco For Ever-Almagro (TyC Sports).

+ Posiciones: Belgrano 37 puntos; San Martin (T) 29; Brown 27; Chacarita 26; All Boys 25; Chaco For Ever, Estudiantes (BA), Instituto de Córdoba y Estudiantes (RC) 24; Deportivo Madryn 23; Gimnasia y Esgrima (M), Quilmes y Almagro 22; Agropecuario 21; Deportivo Riestra y Guillermo Brown (PM) 20; Nueva Chicago, Deportivo Maipú y Almirante Brown 19; San Martin (SJ), Independiente Rivadavia de Mendoza y Defensores de Belgrano 18; Gimnasia (J) y Alvarado 17; Deportivo Morón y Atlanta 16; San Telmo 15; Rafaela y Mitre 14; Ferro y Temperley 13, Flandria y Güemes 12; Sacachispas y Villa Dálmine 11; Tristán Suárez 10; y Ramón Santamarina de Tandil 9.

Con información de Télam