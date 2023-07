Rollheiser, figura en Estudiantes, afirmó: "la Copa Argentina es traicionera, hay que estar atentos"

Benjamín Rollheiser se transformó en una de las figuras de Estudiantes de la Plata y luego de marcar por primera vez por partida doble, analizó el momento del equipo y aseguró que "estamos contentos pero ya hay que poner la cabeza en lo que viene, sabemos que la Copa Argentina es muy traicionera, no hay que complicarse y hay que estar atentos".

Estudiantes jugará el martes por la tarde ante All Boys en cancha de Quilmes, luego cerrará el viernes la Liga Profesional de Fútbol (LPF) frente Argentinos Juniors y no tendrá descanso porque deberá afrontar la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana contra Goias de Brasil

El "10" del "Pincha" analizó que "queremos estar siempre, hay algunos muchachos importantes lesionados, sabemos que hay que cuidarse para estar a disposición del entrenador. Los buenos resultados ayudan y ratifican lo que venimos haciendo".

Al hablar de su buen momento personal, donde ya lleva marcados 9 goles con la camiseta de Estudiantes explicó: "hubo momentos que no fueron buenos pero me dieron la posibilidad de jugar y de agarrar confianza. Lo agradezco siempre tanto al entrenador, a los dirigentes y en especial a mis compañeros".

Rollheiser se refirió al rol del DT Eduardo Domínguez y contó "llegó en un momento difícil pero confió en los jugadores, se apoyó en los más grandes que siempre están para sostenernos. EL mensaje es claro, se trabaja en un buen clima, los resultados acompañan y eso hace todo más fácil".

Sobre el gol olímpico que abrió el camino de la goleada ante Belgrano, comentó que "vi como se pararon, que no pusieron a nadie en el primer palo y busqué el arco pegándole cerrado. Por suerte entró".

El plantel no tuvo descanso, trabajó esta mañana en City Bell, donde los que jugaron anoche lo hicieron de manera regenerativa y mañana por la tarde será el próximo entrenamiento, luego quedarán concentrados para el choque del martes por Copa Argentina.

Recién allí, el entrenador Domínguez definirá el equipo para jugar ante All Boys, con Guido Carrillo como gran interrogante, ya que salió con una molestia y si no está bien no será arriesgado.

Con información de Télam