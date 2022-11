Messi: "Quedé con bronca por haber errado el penal, pero eso fortaleció al equipo"

(Enviados especiales).- El crack del seleccionado argentino Lionel Messi reconoció que se quedó "con bronca por haber errado el penal" que le atajó el arquero Wojciech Szczesny en el primer tiempo, pero valoró que después que "el equipo salió fortalecido" para ganarle hoy a Polonia por 2-0, lo que le permitió pasar a octavos de final del Mundial de Qatar como primero del Grupo C.

"Quedé con bronca por haber errado el penal, pero el equipo salió fortalecido tras ese error mío. Sabíamos que, una vez que entrara el primer gol, iba a cambiar el partido, tal como se dio", señaló Messi en declaraciones para la prensa al término del encuentro por el Mundial de Qatar disputado en el estadio 974.

"Ahora es el momento en que debemos estar tranquilos e ir partido a partido. Empieza otro Mundial y ojalá podamos seguir manteniendo lo que hicimos hoy", agregó el astro del PSG francés.

A la vez, el rosarino consideró que el próximo "partido con Australia va a ser muy difícil. Cualquiera le gana a cualquiera, porque todo está muy igualado. Por eso hay que preparar el partido de la mejor manera como se hace siempre".

El capitán argentino comparó la destacada actuación del equipo nacional a "cuando se ganó la Copa América" en 2021, por lo que enfatizó que "ahora se debe sostener este juego".

Luego, en zona mixta, Messi se refirió a la marca que consiguió hoy al convertirse en el jugador con más partidos en el seleccionado argentino en Mundiales (22), con uno más que Diego Armando Maradona.

"Me enteré recién. Es una alegría poder seguir consiguiendo este tipo de marcas. Diego estaría muy feliz por mí, porque siempre me mostró cariño y se ponía contento con las cosas que me pasaban", destacó.

Consultado por las apariciones de los jóvenes, el "10" remarcó que "desde el principio" advirtieron que en este equipo "rinde juegue quien juegue" y valoró la importancia del recambio en un Mundial tan ajustado.

En este sentido y en sintonía con lo expresado por Lionel Scaloni, el rosarino lamentó el poco descanso y la cercanía con el próximo partido de octavos de final que se disputará el sábado a las 16 (hora argentina).

"Es muy seguido, pero es para todos igual, porque Australia jugó unas horas antes que nosotros. Igual hoy hicimos un esfuerzo extra porque fue el día en el que más se sintió el calor y la humedad", completó.

Sobre el final, cerca de las 2 de la mañana de Qatar, el astro fue consultado por el diálogo que tuvo con Robert Lewandowski cuando terminó el partido, pero no quiso responder.

Con información de Télam