Preocupación por la salud del nuevo dueño de Telefe: fue internado y así se encuentra

Gustavo Scaglione no pasó muy bien la navidad.

En las últimas horas se encendieron las alarmas en el mundo de los medios por la salud del nuevo dueño de Telefe. El empresario Gustavo Scaglione debió ser internado de urgencia en Uruguay luego de sufrir un grave episodio mientras se encontraba en Punta del Este, lo que generó preocupación tanto en el ámbito empresarial como en el televisivo.

¿Qué le sucedió al dueño de Telefe?

El hecho ocurrió el martes 23 de diciembre, cuando Scaglione fue atacado por avispas mientras estaba en una chacra ubicada a unos dos kilómetros de la policlínica de José Ignacio. Tras la picadura, su estado se complicó rápidamente y tuvo que ser trasladado de urgencia para recibir atención médica.

El médico Leonardo Falcao, quien lo atendió inicialmente, relató el delicado momento en diálogo con la radio local FM Gente. “Vino en la camioneta desmayado, con la presión bajísima, en menos de 7, y en pre shock”, explicó. Frente a ese cuadro crítico, el equipo médico actuó de inmediato.

Gustavo Scaglione fue atacado en su casa en Uruguay.

“Enseguida lo llevamos a la zona de rehabilitación de la policlínica y, tras seguir todas las pautas internacionales del shock anafiláctico, logramos de a poco ir estabilizándolo”, detalló el profesional. Dada la gravedad de la situación, el empresario de 64 años fue luego trasladado en ambulancia al Sanatorio Mautone, en Maldonado, en una unidad equipada especialmente para este tipo de emergencias.

Afortunadamente, la evolución fue favorable. Horas después de su internación, Scaglione fue dado de alta tras ser estabilizado. “El paciente ya está bien; hoy vino a agradecernos. En general, eso no suele pasar, los pacientes no vuelven al otro día para agradecer la atención”, contó Falcao, destacando el buen desenlace del episodio.

El susto por la salud del empresario se da pocas semanas después de una operación clave en la industria de los medios argentinos. El 23 de octubre, Telefe confirmó oficialmente que Gustavo Scaglione adquirió a Paramount la totalidad del paquete accionario del canal, poniendo fin a meses de rumores y especulaciones.

Desde las redes oficiales de Telefe y Telefe Noticias, el nuevo dueño expresó: “La adquisición de Telefe, una marca profundamente arraigada en la identidad cultural argentina, sella el inicio de una nueva etapa orientada al crecimiento y a la integración de ambas organizaciones, con el objetivo de fortalecer la producción y maximizar la competitividad del nuevo ecosistema multiplataforma que conformamos”.