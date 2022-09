Central Córdoba goleó a Godoy Cruz y se aleja de la zona de descenso

Central Córdoba de Santiago del Estero goleó hoy a Godoy Cruz de Mendoza por 3 a 0, como local, en el marco de la 18va. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Los goles de Alejandro Martínez (10m. PT y 30m. ST, de penal) y Renzo López (12m. ST) le dieron una victoria clave al conjunto de Abel Balbo.

Central Córdoba (1.117 promedio) suma ahora 21 puntos en el campeonato y se alejó de Aldosivi de Mar del Plata (1.053) y Patronato (1.031) en el descenso.

Godoy Cruz no pudo acercarse a la cima y se quedó con 31 unidades en el certamen y recibió tres tantos por primera vez en toda la Liga Profesional.

Central Córdoba se encontró con el gol cuando el partido estaba equilibrado. La falla en el centro de la línea defensiva de los mendocinos le dejaron una definición simple a Alejandro Martínez, que como todo el campeonato no falló en la que tuvo.

La posesión de Godoy Cruz, que rozó porcentajes del 65 por ciento, fue absolutamente pasiva y sin la progresión necesaria como para dañar a su rival.

Sin conexiones entre Martín Ojeda, Salomón Rodríguez y Valentín Burgoa todo se complicó aún más y el local justificó la victoria con su metodología de juego al cabo del primer tiempo.

La diferencia no se acrecentó solamente porque Diego Rodríguez dijo presente cada vez que lo exigieron Renzo López y Martínez, por su costado izquierdo del ataque.

El "Tomba" aguantó en partido hasta los 12 minutos del complemento cuando Renzo López aprovechó su altura y una mala reacción del exarquero de Independiente, que dudó en salir y se quedó parado en el arco, para poner el 2 a 0 de cabeza.

A partir de este momento, Central Córdoba se floreó y lo pasó por arriba a Godoy Cruz, al punto que el resultado terminó siendo acotado en relación al volumen futbolístico mostrado.

= Síntesis del partido =

Central Córdoba: César Rigamonti; Iván Ramírez, Fabio Pereyra, Franco Sbuttoni y Lautaro Montoya; Hernán López, Jesús Soraire, Nicolás Linares y Alejandro Martínez; Juan Kaprof y Renzo López. DT: Abel Balbo.

Godoy Cruz: Diego Rodríguez; Néstor Breitenbruch, Gianluca Ferrari, Pier Barrios y Franco Negri; Gonzalo Abrego y Juan Andrada; Martín Ojeda, Valentín Burgoa y Gabriel Vega; Salomón Rodríguez. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Goles en el primer tiempo: 10m. Martínez (C).

Goles en el segundo tiempo: 12m. Renzo López (C) y 30m. Martínez (C), de penal.

Cambios en el primer tiempo: 35m. Tadeo Allende por Burgoa y Tomás Castro Ponce por Abrego (G).

Cambios en el segundo tiempo: Antes de comenzar, Enzo Larrosa por Vega (G), 27m. Tomás Badaloni por Rodríguez (G) y Fernando Martínez por Hernán López (C), 38m. Matías Ramírez por Ojeda (G), Cristian Torres por Alejandro Martínez (C) y Gonzalo Ríos por Kaprof (C), 40m. Matías Di Benedetto por Ramírez (C).

Amonestados: Sbuttoni y Soraire (C). Breitenbruch y Ferrari (G).

Árbitro: Jorge Baliño.

Cancha: Central Córdoba.

Con información de Télam