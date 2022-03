Brown de Puerto Madryn y Belgrano ganaron y siguen en la punta del Nacional

(Agrega resutlados)

Guillermo Brown, que le ganó el clásico a Deportivo Madryn por 1 a 0 de visitante, y Belgrano de Córdoba, que se impuso como local a San Telmo por 3 a 1, se mantienen en la punta del torneo de la Primera Nacional, tras completarse hoy la séptima fecha.

En el estadio Abel Sastre, Brown le ganó el clásico de Madryn a Deportivo con gol de Sergio González a los 24m del complemento.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En Córdoba, por su parte, Belgrano se impuso con anotaciones de Maximiliano Comba, Alejandro Rébola y Joaquín Susvielles (Diego Novaretti en contra descontó para San Telmo).

Los sureños y los cordobeses siguen entonces en la cima de las posiciones con 16 unidades.

También ganó Brown de Adrogué, 2-1 de visitante a Alvarado de Mar del Plata, y quedó un punto por debajo de la cima; y San Martín de Tucumán no pudo mantenerse en el lote de vanguardia al empatar sin goles con Nueva Chicago en Mataderos: quedó en el cuarto escalón de la tabla junto a Almirante Brown.

En la parte negativa de la jornada quedó la suspensión del partido que Deportivo Maipú de Mendoza le ganaba en su cancha a Tristán Suárez, 1 a 0, por una agresión al arquero visitante Cristian Correa a los 44 minutos de la etapa inicial.

- Resumen de la fecha -

Ayer:

Flandria 1 - Estudiantes (BA) 2, Independiente Rivadavia de Mendoza 1 - Instituto 2; Almirante Brown 1 - San Martín de San Juan 0; Estudiantes de Río Cuarto 2 - Chacarita Juniors 0.

Hoy:

Almagro 0 - Defensores de Belgrano 1, Villa Dálmine 0 - Chaco For Ever 0, Deportivo Maipú 1 - Tristán Suárez 0 (suspendido a los 44m PT por agresión al arquero visitante Cristian Correa), Alvarado 1 - Brown de Adrogué 2, Deportivo Madryn 0 - Brown de Puerto Madryn 1, Deportivo Riestra 0 - Gimnasia de Mendoza 0, Nueva Chicago 0 - San Martín de Tucumán 0.

Ferro 1 - Sacachispas 1, Deportivo Morón 2 - Atlético Rafaela 0, Temperley 3 - Santamarina de Tandil 1, Quilmes 1 -Agropecuario 1, Belgrano de Córdoba 3 - San Telmo 1, Gimnasia de Jujuy 1 - Atlanta 1, Güemes de Santiago del Estero 0 - All Boys 2.

Libre: Mitre (SdE).

Principales posiciones: Brown (PM) y Belgrano 16; Brown (A) 15; Almirante Brown y San Martín (T) 14; Riestra e Instituto 13; All Boys 12; Deportivo Madryn, Defensores de Belgrano y Chaco For Ever 11; Almagro 10; Quilmes, Estudiantes (BA), Nueva Chicago, Deportivo Maipú, Gimnasia (J) y Estudiantes (RC) 9; Sacachispas, Independiente Rivadavia y Chacarita 8; Alvarado, Temperley, Atlanta, San Martín (SJ), Morón y Rafaela 7; Gimnasia (M), Ferro, Agropecuario y San Telmo 6; Santamarina y Flandria 5; Tristán Suárez, Güemes y Villa Dálmine 4; Mitre 2.

Con información de Télam