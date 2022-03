Brown de Adrogué y Deportivo Riestra quieren seguir en lo más alto en el Nacional

Brown de Adrogué, que recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, y Deportivo Riestra, visitante de San Telmo, procurarán sumar una victoria para llegar a lo más alto de la tabla de la Primera Nacional cuando hoy continúe con siete cotejos la sexta fecha.

Brown jugará en Adrogué a las 15.05 (por TyC Sports) ante Estudiantes de Río Cuarto, con el arbitraje de Sebastián Bresba, mientras que Deportivo Riestra visitará en la Isla Maciel a San Telmo, desde las 16, con Rodrigo Rivero como referí.

Los encuentros de hoy se completarán con San Martín de San Juan-Villa Dálmine (17.30); 19.10 (TyC), Atlético de Rafaela-Temperley; 20.00, Tristán Suárez-Nueva Chicago y Agropecuario-Deportivo Maipú y 21.10 (TyC), Instituto-Quilmes.

El puntero es Belgrano de Córdoba con 13 puntos, seguido por Guillermo Brown de Puerto Madryn con 12, Brown de Adrogué y Deportivo Riestra con 11, por lo tanto si ambos ganan mañana sumarán 14 unidades y estarán de manera temporaria en la cima.

Brown suma tres triunfos y dos empates, sabe el libreto a la perfección con los años que lleva en el cargo su entrenador Pablo Vicó y juega sin la presión que tienen los "grandes" de la categoría que tienen como mandato el ascenso.

Estudiantes suma dos derrotas consecutivas y tras caer de local ante Defensores de Belgrano renunció el DT Seferino Flores y mañana será el nuevo entrenador Marcelo Vázquez, quien lo llevó al Nacional proveniente del Federal.

Riestra también ganó tres y empató dos, con apenas un gol en contra en cinco fechas, una muy buena campaña del equipo de Guillermo Duró, un impensado habitante de los primeros puestos.

San Telmo llega entonado a este compromiso tras lograr en la fecha pasada su primera victoria ante Güemes en Santiago del Estero, en la pugna por mantenerse en la categoría.

La fecha culminará mañana con: 15.30: Defensores de Belgrano-Alvarado; 16, Estudiantes de Buenos Aires-Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Brown de Puerto Madryn-Deportivo Morón; 16 (DeporTV), Chacarita Juniors-Deportivo Madryn; 17, Gimnasia de Mendoza-Güemes; 18, San Martín de Tucumán-Almagro; 18.30, Chaco For Ever-Belgrano; 19.30, Mitre de Santiago del Estero-Ferro Carril Oeste; 20, Santamarina de Tandil-Flandria.

-Posiciones: Belgrano, 13 puntos; Brown (PM), 12; Brown (A), Almirante Brown y Riestra, 11; San Matín (T) y Almagro, 10; All Boys, Deportivo Maipú e Instituto, 9; Deportivo Madryn, Chacarita, Gimnasia (J) e Independiente Rivadavia, 8; Alvarado, Quilmes, Sacachispas y Chaco For Ever, 7; Atlanta, 6; Defensores de Belgrano, Nueva Chicago, San Telmo y Estudiantes (RC), 5; Gimnasia (M), Rafaela, Santamarina, Temperley, Tristán Suárez, Sacachispas, Ferro, San Martín (SJ) y Flandria, 4; Estudiantes (BA), Morón, Güemes (SdE) y Villa Dálmine, 3; Agropecuario 2; Mitre (SdE),1.

Con información de Télam