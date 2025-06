Sabalenka avanza a segunda ronda en Wimbledon, Jabeur se retira

Foto de la canadiense Carson Branstine en su partido de primera ronda de Wimbledon ante la bielorrusa Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka, máxima preclasificada, se impuso a la canadiense Carson Branstine en la sofocante Pista Uno y comenzó su camino hacia su primer título en Wimbledon con una victoria por 6-1 y 7-5 el lunes.

Con el termómetro por encima de los 30 grados centígrados, la bielorrusa ganó los cinco primeros juegos del partido.

Pero Branstine, que compagina el tenis con su trabajo como modelo, se ganó un sonoro aplauso cuando sumó su primer game, y, aunque Sabalenka se llevó el set inicial con facilidad, el segundo fue un intenso duelo de intensos peloteos desde la línea de fondo.

Sabalenka, cabeza de serie número uno en Wimbledon por primera vez, suele dominar a sus rivales con la pura fuerza de su juego, pero Branstine no sucumbió en cuanto a potencia.

La canadiense logró varios aces y se mantuvo por delante en el segundo set, pero Sabalenka le quebró el saque con el marcador 5-5 y luego cerró el partido.

En tanto, la participación en Wimbledon de Ons Jabeur, dos veces subcampeona del torneo, duró solo una hora y 25 minutos, ya que la tunecina se retiró en su partido de primera ronda contra Viktoriya Tomova.

La búlgara Tomova se llevó un ajustado primer set en el tiebreak y ganaba 2-0 en el segundo cuando Jabeur, que alcanzó la final en 2022 y 2023, decidió que no podía continuar.

La ex número dos del mundo, de 30 años, se mostró incómoda en la pista 14 y necesitó un largo descanso médico en el primer set.

Jabeur, que ha quedado fuera de la lista de las 50 mejores del mundo, sufre de asma y experimentó dificultades respiratorias en el Abierto de Australia de este año.

"No esperaba no encontrarme bien", dijo Jabeur. "He estado practicando bastante bien los últimos días, pero supongo que estas cosas pasan".

"Estoy bastante triste, la verdad es que no ayuda mucho a mi confianza y a lo que sigo esforzándome a pesar de que ha sido una temporada muy dura para mí. Espero sentirme mejor", agregó.

Se esperaba que las temperaturas en Wimbledon alcanzaran los 34 grados centígrados en la jornada inaugural del torneo y el All England Club ha puesto en práctica su política para el clima cálido.

Con información de Reuters