Vuelve la tricolor: River presentó su nueva alternativa para el 2026

River Plate presentó este viernes 14 de agosto su nueva camiseta alternativa a través de las redes sociales y ya está a la venta. En la previa del duelo ante Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Clausura en el Estadio Más Monumental del próximo domingo 16, el "Millonario" tiene su renovado Manto Sagrado que podrá vestir en lo que resta del 2026. A su vez, se conocieron detalles de cuándo será la primera vez que el plantel de Eduardo "Chacho" Coudet la usará por primera vez de manera oficial.

Cómo es la nueva camiseta alternativa de River en julio de 2026

La casaca nueva es un homenaje al legendario diseño tricolor del club que se estrenó en el año 1909, combina tradición con rendimiento moderno. La misma cuenta con un cuello redondo acanalado además de las tres tiras superpuestas verticales con un contorno negro. El logo de Adidas en trébol marcando lo retro en la institución junto al escudo, ambos bordados en la indumentaria que se estrenará en los próximos días. Por otro lado, en la nuca aparece un emblema con las iniciales del club junto a la fecha de su fundación unida por dos laureles y la palabra "Grandeza" en el medio.





Cuánto vale la nueva camiseta alternativa de River y cuándo la estrena

En cuanto a la titular versión jugador desde la web de RiverID -con descuento para socios y Somos River- y a través de Adidas para hombres tiene un valor de $229.999 -la común $149.999-, mientras que la de manga larga en versión jugador tiene un valor de $259.999 y la restante $179.999. Por otro lado, el short que acompaña a la mencionada vestimenta cuesta $109.999 o $79.999 el común y las medias $24.999. Además, la mencionada indumentaria para mujeres vale $139.999. La vestimenta para los niños, por último, está valuada en $109.999, y el short cuesta $69.999. Por otro lado, el sitio ofrece un gorro piluso y una gorra por $59.999 además de una pelota por $49.999.

En cuanto a la primera vez que la usará el "Millonario" será nada más y nada menos que contra Argentinos Juniors este domingo 16 de agosto por la quinta fecha del Torneo Clausura en el Estadio Más Monumental. El elenco de Núñez buscará dejar atrás rápidamente la durísima racha de seis partidos perdidos que incluyen la eliminación de la Copa Argentina a manos de Aldosivi. Por supuesto, lo que suceda será determinante en el futuro de Eduardo Coudet al frente del plantel.

Nicolás Otamendi posó con la nueva camiseta de River Plate

Marcos "Huevo" Acuña, Nicolás Otamendi y Lucas Beltrán con la nueva camiseta de River Plate

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El "Millonario" de Eduardo "Chacho" Coudet se enfrentará al "Bicho" este domingo 16 de agosto desde las 18 horas por la quinta fecha del Torneo Clausura en el Estadio Más Monumental. El árbitro de este cotejo será Facundo Tello y la televisación estará a cargo de ESPN Premium. El antecedente más reciente entre ambos es del campeonato anterior donde, en La Paternal, el local se impuso por 1 a 0 con el gol de Hernán López Muñoz.