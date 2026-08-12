River es uno de los peores equipos del Torneo Clausura

Hasta el momento, el desarrollo del Torneo Clausura expone que River es uno de los peores equipos del campeonato. A lo largo de cuatro fechas, se dieron una serie de resultados que dejaron al conjunto de Eduardo Coudet en una posición que no coincide en absoluto con lo que se gastó en el mercado de pases, con una inversión que ronda los 70 millones de dólares en la búsqueda de jugadores de enorme calidad.

“A partir de mañana vuelvo a trabajar y no soy necio. Sé la situación, no es linda para nosotros y estando acá se multiplica por mil. Pongo la cara y me hago responsable, sé el lugar que me corresponde y me ocuparé de dar vuelta esto. Solo se acomoda con resultados”, expresó el entrenador después de la derrota que el equipo sufrió ante Tigre, tras un error garrafal de Aníbal Moreno en una salida.

Las tablas de posiciones exponen que River es el peor equipo del Torneo Clausura debido a que tiene cero unidades, producto de cuatro derrotas consecutivas. Aunque eso no es todo, porque tampoco logró darse el gusto de, al menos, disfrutar lo que significa gritar un gol. El otro conjunto que lo acompaña es Aldosivi, que perdió tres partidos y empató uno, pero cuenta con la hazaña de haber convertido tres tantos.

El mal momento se extiende un poco más si se repasa que es la primera vez en la historia de River que pierde cinco partidos de manera consecutiva en el profesionalismo. Hay que recordar que se toma como quinto encuentro la final contra Belgrano de Córdoba. Además, en el medio de esta racha se produjo la eliminación de la Copa Argentina frente a Aldosivi, lo que se tradujo en un tremendo golpe apenas comenzado el segundo semestre.

“¿Cuál es mi autocrítica? Que me hago responsable. River hizo un gran mercado, trajo jugadores de muchísima jerarquía y que, con el tiempo, le van a dar muchísima alegría. Hemos cerrado un mercado donde se hizo la contratación más cara de la historia (Thiago Almada) y no lo pudimos tener, no en tiempo y forma, pero lo tenemos, que es un montón”, señaló el entrenador en conferencia. Una declaración directa a los hinchas para que le den tiempo de trabajar con los jugadores que pidió en el mercado y así dar el salto de calidad que tanto necesita el equipo.

Por otro lado, se debe considerar que la dirigencia de River no tiene contemplada la idea de remover a Eduardo Coudet de su cargo en caso de que haya una derrota frente a Argentinos Juniors en la tarde del próximo domingo. El panorama podría ser distinto si se produce una eliminación en la Copa Sudamericana, porque el ambiente se tornaría bastante pesado.

“Vemos unión y convicción del grupo por el entrenador, la misma que sentimos nosotros. Tenemos que brindar un horizonte de calma y mancomunión de cara a lo que viene. Hay herramientas y materia prima. Necesitamos tiempo para ensamblar el equipo. La situación es incómoda y es lógico que el hincha reclame. Entendemos la poca tolerancia y el derecho a expresarse. Pero River va a volver a estar donde tiene que estar”, expresó Stefano Di Carlo en conferencia.

El apoyo al cuerpo técnico de Eduardo Coudet es total y no habrá cambios, incluso en caso de que lo que se vea en la cancha sea un desastre absoluto. “Hablo diariamente con él, con los referentes y con los integrantes del plantel. Esto es tiempo y, en algún momento, se va a dar vuelta”, agregó.



