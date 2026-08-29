¿Vuelve Ramón Díaz a River? El guiño de su hijo sobre un posible regreso

Si bien Leonardo Ponzio se hará cargo del plantel de River Plate tras la despedida de Eduardo "Chacho" Coudet y la dirigencia se encargará de buscar un nuevo DT. Mientras tanto, gran parte de los hinchas del "Millonario" pidieron por Ramón Díaz y este sábado desde su entorno rompieron el silencio sobre la posibilidad de que regrese. Fue precisamente su hijo Emiliano el que habló al respecto y dejó un mensaje contundente haciendo referencia a este tema que no es para nada menor en Núñez.

Qué dijo Emiliano Díaz sobre el posible regreso de Ramón Díaz a River

En el día del cumpleaños de su papá, Emiliano Díaz respondió a la consulta de si le gustaría ser técnico de River y no lo dudó: "¿Dirigir a River? ¿Cómo no me va a gustar? Es la Casa Blanca. A cualquier entrenador le gustaría". De esta manera, aseguró que sus intenciones son claras y no tendría inconvenientes en asumir el cargo. Por su parte, la Comisión Directiva a cargo de Stéfano Di Carlo busca a otro entrenador y hay varios en el radar pero nada certero.

Por otro lado, en relación a Eduardo "Chacho" Coudet y su salida lanzó: "Triste porque es un amigo. Me pone muy triste. A veces el fútbol tiene esas injusticias que a veces hay lugares y momentos que no son para vos". Los números del entrenador saliente no fueron positivos más allá de que llegó a la final del Torneo Apertura el pasado mes de mayo. La derrota contra Boca en el Superclásico y las eliminaciones tanto de la Copa Argentina como de la Sudamericana, sumadas a las derrotas al hilo en el comienzo de la segunda mitad de la temporada, marcaron su destino.

Los números de Ramón Díaz como DT de River

Partidos dirigidos : 267.

: 267. Triunfos : 142.

: 142. Empates : 68.

: 68. Derrotas : 57.

: 57. Títulos: Copa Libertadores 1996, Supercopa Sudamericana 1997, Torneo Apertura 1996, 1997 y 1999, Torneo Clausura 1997, 2002 y 2007, Torneo Final 2014 y Copa Campeonato 2014.

Ramón Díaz, el más pedido por los hinchas de River para volver a ser DT

Por qué razón el regreso de Ramón Díaz a River es difícil

Lo cierto es que ni Rodolfo D'Onofrio ni Enzo Francescoli estarían de acuerdo con un regreso del "Pelado" a la institución. Luego de ganar el Torneo Final y la Copa Campeonato, el experimentado técnico dejó el cargo y la dirigencia de aquel entonces tuvo que buscar un reemplazo. El entonces mandamás y el mánager -Francescoli- se contactó con Marcelo Gallardo, que rápidamente se adaptó para luego convertirse en el máximo ganador de la historia, pero Ramón Díaz no volvió incluso cuando Gallardo se fue en 2022.

Ante la relación de Stéfano Di Carlo con D'Onofrio, todo indica que el riojano estaría lejos de las posibilidades que barajan actualmente en la Comisión Directiva. Leonardo Ponzio se hizo cargo del plantel tras la salida de Coudet y el presidente se encargará de encontrar al sucesor con el tiempo suficiente. Claro que, en el medio River tendrá que disputar lo que resta del Clausura para buscar no sólo salir campeón, sino la clasificación a la Libertadores 2027.