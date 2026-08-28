¿Ramón Díaz o Gallardo?: la sorpresiva votación en F90 sobre el futuro DT de River

Durante la emisión del programa F90 por la pantalla de ESPN, el conductor Sebastián Vignolo protagonizó un particular momento al interactuar con el público presente en el estudio. En medio del debate sobre el interinato de Leonardo Ponzio en River y la búsqueda de un futuro director técnico, el periodista decidió trasladar la discusión directamente a los simpatizantes millonarios que integraban la nueva tribuna del ciclo televisivo.

La consulta surgió de manera espontánea mientras se analizaban las distintas alternativas para el banco de suplentes del conjunto de Núñez. Ante la presencia de varios hinchas en el piso del canal, Sebastián Vignolo abrió el juego para tantear la postura de los espectadores sobre quién debería asumir la conducción técnica del primer equipo.

Las opciones puestas a consideración incluyeron figuras emblemáticas en la historia de la institución como Ramón Díaz y Marcelo Gallardo, además de la continuidad del interinato de Leonardo Ponzio y la posibilidad de Domínguez, generando una votación a mano alzada que arrojó una preferencia marcada entre los hinchas presentes.

El sorpresivo mano a mano entre Ramón Díaz y Marcelo Gallardo

"¿A quién quieren como entrenador de River?", preguntó con insistencia Sebastián Vignolo al iniciar el relevamiento informal entre los asistentes. De inmediato, el conductor propuso la primera opción: "Levante la mano quién quiere a Ramón", solicitó mientras pedía que la producción le alcanzara un micrófono a la tribuna para que los simpatizantes pudieran fundamentar su postura.

Acto seguido, el periodista contrastó la propuesta al indagar quiénes preferían la vuelta del Muñeco, registrando un respaldo minoritario en el estudio: "Uno. Gana Ramón. Allá. Ramón le gana a Gallardo", constató al observar los brazos alzados. En esa misma línea, consultó por la opción de Domínguez y por el deseo de que continúe Leonardo Ponzio, antes de bromear con la audiencia presente y preguntar quiénes consideraban que tenían "aura".

Los argumentos de los hinchas de River en la tribuna de F90

Tras el conteo inicial en el piso de ESPN, el conductor buscó el testimonio directo de quienes habían levantado la mano a favor del riojano para conocer los motivos de su elección. "Porque es histórico", afirmó el primer simpatizante en tomar la palabra para justificar su preferencia por Ramón Díaz.

Al ser consultado sobre por qué descartaba el regreso inmediato de Marcelo Gallardo, el joven explicó su postura respecto al ciclo anterior del entrenador: "Gallardo también, pero me parece que por ahí necesita un poquito más de tiempo de alejarse de lo último que pasó, digamos". Asimismo, respecto a la posibilidad de que Leonardo Ponzio se mantenga en el cargo si consigue buenos resultados, el simpatizante señaló que "hay que evaluarlo porque Ponzio también es importante para el club".

El intercambio continuó con otro joven de 26 años ubicado en la parte superior de la tribuna, quien ratificó su respaldo hacia el riojano: "Ramón también, sí. Muy, muy histórico, muy querido", sostuvo al aire. Frente a la repregunta de Sebastián Vignolo sobre si había visto a sus equipos pese a su edad, el hincha concluyó: "Sí, vi. Es muy histórico. Muchos buenos momentos, creo que sería buena oportunidad para él".