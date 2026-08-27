Quiénes son los 7 candidatos a ser el nuevo DT de River tras la salida de Coudet

River Plate atraviesa una tremenda crisis después de la eliminación en la Copa Sudamericana 2026 a manos de Independiente Santa Fe de Colombia en el Estadio Monumental. Es que Eduardo "Chacho" Coudet anunciará que no seguirá al frente del primer equipo este jueves 27 de agosto y ya hay siete candidatos a ocupar ese lugar que hasta hace unos meses tuvo Marcelo Gallardo. Además, hay uno que está completamente descartado por la dirigencia comandada por Stéfano Di Carlo.

Los 7 candidatos a ser el nuevo DT de River tras la salida del Chacho Coudet

Hernán Crespo

A pesar de que actualmente tiene trabajo en Atlas de México, es el principal candidato a suceder al "Chacho" en el "Millonario". Más de una vez, "Valdanito" aseguró que es su sueño dirigir al equipo y las negociaciones quedarán en manos de la dirigencia ya que tendrían que desembolsar una importante cantidad de dinero por él (7 millones de dólares). Además, está identificado con River, tiene una cláusula en su contrato que se activa en 2027 y no es un detalle menor para el paladar de la gente.

Hernán Crespo es candidato a dirigir a River

Ariel Holan

Su reciente desvinculación de Cerro Porteño de Paraguay lo acerca a Núñez. El extécnico de Independiente ya trabajó en el elenco de Núñez cuando llegó de la mano de Matías Almeyda. Admirador de Marcelo Gallardo, el entrenador alguna vez definió a River como "Harvard", teniendo en cuenta lo que aprendió cuando estuvo junto al "Pelado".

Santiago Solari

Probablemente sea el más difícil de los cinco, pero no está para nada descartado como posible técnico de River. El exjugador actualmente trabaja en el Real Madrid como Director de Fútbol y podría dejar el cargo para afrontar este durísimo momento del "Millonario". Cabe destacar que su nombre también sonó fuerte cuando el "Muñeco" se fue a las pocas semanas de comenzado el Torneo Apertura 2026.

Pablo Aimar

Si bien es la mano derecha de Lionel Scaloni en la Selección Argentina, las veces que el cargo de DT quedó vacante en Núñez siempre se lo nombró. El exjugador del club está claramente identificado con los colores y no suena descabellado que lo busquen más allá de su situación.

Diego Placente

También está ligado a la Selección Argentina a nivel juvenil, por lo que su salida de dicho lugar sería difícil. Igualmente es considerado por la dirigencia por su pasado en el club y su experiencia en el cargo para este durísimo momento.

Diego Cocca

El exentrenador de Racing es otro de los que aparecen dentro de las posibilidades. El exjugador de River también sueña con dirigir al equipo y está libre, por lo que puede ser uno de los apuntados. Además, comparte representante con Coudet -Christian Bragarnik- y esto puede acercarlo al "Millonario".

Gabriel Milito

El exdefensor del Barcelona también está dirigiendo actualmente en México, pero su nombre también sonó en las últimas horas como una posibilidad para ocupar el cargo que dejará vacante Coudet. Si bien es el DT de Chivas de Guadalajara, no es la primera vez que es parte de una lista para estar en el "Millonario".

Ramón Díaz, sorpresivamente descartado para River

A pesar de ser el más pedido por los hinchas del "Millonario" tras el fracaso en la Copa Sudamericana, Ramón Díaz es el nombre que más suena en las paredes del Estadio Monumental. Sin embargo, la dirigencia no lo tiene en sus planes para reemplazar a Coudet y el expresidente del club, Rodolfo D'Onofrio, lo dejó en claro en una entrevista reciente en Radio La Red. Si bien el "Pelado" es querido por todo lo que le dio a la institución, lo cierto es que la Comisión Directiva no lo tiene en consideración.