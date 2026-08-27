Beltrán no pudo salvar a River y a Coudet: quedó afuera en Sudamericana

El equipo de Eduardo Coudet quedó eliminado de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe. River quedó afuera ante el conjunto colombiano de local y una vez más estiró el mal momento que mantiene desde hace varios meses. El ciclo de Coudet quedó muy golpeado y ahora el futuro puede ser mucho más complicado de lo que se esperaba y quedó afuera por penales luego de haber igualado 1-1 en los 90

River profundizó esta noche su crisis futbolística tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe de Colombia por 8 a 7 en la definición por penales, luego de igualar como local 1-1 en los noventa minutos reglamentarios, por los octavos de final del certamen subcontinental.

En un encuentro disputado en el estadio Monumental, el primer gol de la noche fue convertido por el delantero Sebastián Driussi, en 5 minutos del segundo tiempo, mientras que el atacante Franco Fagúndez marcó de penal a los 35 del complemento. Ya en la tanda de penales, para el local marcaron los volantes Thiago Almada y Ángel Correa, el defensor Nicolás Otamendi, los mediocampistas Joaquín Freitas y Fausto Vera, el lateral Marcos Acuña y el volante Juan Cruz Meza.

Por otro lado, el arquero Weimar Asprilla detuvo el tiro del defensor Facundo González y tanto el delantero Rafael Santos Borré como el zaguero central Lucas Martínez Quarta y el arquero Santiago Beltrán erraron sus remates.

En el conjunto colombiano marcaron los volantes Maximiliano Lovera y Dani Torres, el defensor Luis Palacios, el atacante Franco Fagúndez, los marcadores Iván Scarpeta, Helibelton Palacios y Christian Mafla, además de Asprilla, mientras que Beltrán atajó los disparos del central Emmanuel Olivera, el volante Jhojan Torres y el defensor Jeison Angulo.

Así, Independiente Santa Fe se convierte en el último clasificado a los cuartos de final de la actual edición de la Sudamericana, instancia en la que lo espera Vasco Da Gama de Brasil. Por su parte, River agravó su crisis futbolística y dejó en la cuerda floja a su entrenador Eduardo Coudet, que volvió a equivocarse en los cambios y provocó que el rival igualara un encuentro que el “Millonario” tenía controlado.