Vuelve la Fórmula 1: el cronograma para seguir a Franco Colapinto en el Gran Premio de Baréin en Malasia

Sin descanso alguno tras la cita en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026, la Fórmula 1 volverá este fin de semana con la disputa del Gran Premio de Baréin en el marco de la decimosexta fecha de la temporada, a la que Franco Colapinto llega tras el abandono en Bakú. Debido al conflicto bélico en Oriente Medio, la sede del evento será Malasia, de manera tal que el horario para ver la carrera en Argentina será el domingo a las 4:00 de la madrugada.

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En esta oportunidad, la sede será el Circuito Internacional de Sepang, caracterizado por su extensión de 5500 kilómetros, sus curvas rápidas y técnicas y el par de rectas paralelas que propicia los adelantamientos en pista. Lo llamativo de estas rectas que se encuentran separadas tan solo por la última curva, de manera que una de ellas será el punto de partida hacia las dos primeras curvas en la largada.

Para el piloto argentino, será la primera presentación en el circuito asiático desde su debut en la máxima categoría, puesto que el GP de Malasia se disputó hasta 2017, ocasión en la que la victoria quedó en manos de Max Verstappen. De hecho, Colapinto ni siquiera pasó por Sepang en las categorías inferiores, de manera que no guarda un antecedente de sus primeros pasos en el automovilismo internacional.

De ahí que el pilarense haya viajado a la base de Enstone tras la cita en Bakú para tener unas sesiones en el simulador y empezar a conocer la pista, de manera tal que la adaptación sea más gradual que abrupta. Distinto hubiese sido el caso si la sede de Sakhir se habría mantenido, ya que el piloto de Alpine tiene varias experiencias en el circuito original que se usa para el GP de Baréin.

Tal es así que Colapinto corrió tres temporadas en Baréin, con un podio en la sprint y un décimo lugar en la F3 2023 con MP Motorsport, equipo con el que consiguió un sexto puesto en la carrera principal en la F2 2024. Lamentablemente, el argentino no pudo tener su propia experiencia en Sakhir en un F1, ya que el año pasado se disputó en la cuarta fecha, cuando el equipo galo todavía tenía a Jack Doohan en la dupla.

Así es el Circuito Internacional de Sepang.

Horarios del GP de Baréin 2026 de F1

Tras el GP de Azerbaiyán, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito Internacional de Sepang, donde se disputará el Gran Premio de Baréin entre el 2 y 4 de octubre por la decimosexta fecha. A continuación, los días y horarios: